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嘉義市大同國小附幼聖誕舞曲踩街　社區大齡鼓隊喜呼應

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▲▼ 代間傳情 大手牽小手 聖誕踩街報佳音 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲學生以環保素材非常可愛。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市大同國小附設幼兒園全體親師生在校長盧淑娟及家長會長胡文嘉帶領下，耶誕前夕走入社區踩街報佳音。師生們發揮創意，以常見的環保素材：例如垃圾袋、寶特瓶、紙箱等，裝扮成聖誕老公公、雪人、麋鹿等角色，到學校附近經國新城眷村國宅所在的白川町社區，與爺爺奶奶們一起表演同樂，增進祖孫代間情感，也提前歡度聖誕佳節!

▲▼ 代間傳情 大手牽小手 聖誕踩街報佳音 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲大同國小附設幼兒園聖誕前夕踩街報佳音 。（圖／記者翁伊森翻攝）

踩街活動開始前，園方先向參與踩街的親師生們說明踩街路線、活動流程與交通安全等事項。接著，400多位親師生在嘉義市警察局第一分局派員在他們踩街經過的路線進行交通管制與地點表演周邊封街下，安全抵達社區定點表演廣場。

幼兒園150位精心打扮的小朋友們表演舞曲「聖誕hoho」，孩子們稚嫩可愛又熱力十足的舞蹈，讓前來欣賞的老人家們與社區民眾都報以熱烈掌聲。在活動過程中，孩子們還分送親手裝飾的聖誕帽給在場民眾，祝福大家聖誕平安、新年快樂！

社區的白川町大齡太鼓隊的長輩們也共襄盛舉，以太鼓表演聖誕組曲，非常震撼精彩，也獲得孩子們熱情回應，祖孫代間歡喜互動，其樂融融。踩街完成後，各班帶回教室，由校長盧淑娟及家長會長胡文嘉到各班發放聖誕禮物，各班家長也以一家一菜共襄盛舉同樂，親師生提前歡度聖誕佳節！

▲▼ 代間傳情 大手牽小手 聖誕踩街報佳音 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲.小朋友分贈聖誕帽及糖果給社區奶奶，校長盧淑娟與培元里里長蔡坤龍合影 。（圖／記者翁伊森翻攝）

這次的聖誕踩街活動，獲得白川町社區在地的培元里里長蔡坤龍、致遠里里長宋燕生和翠岱里里長陳金虎等人全力支持，並號召里民們共襄盛舉，也邀請太鼓隊參與演出。因為有社區的熱情相挺，以及第一分局的安全維護，所以活動非常順利圓滿，也讓學校和社區的關係更加緊密，更讓平日因行動不便較少出門的爺爺奶奶們，有了和孩子們互動的機會，氣氛歡樂溫馨，很有意義！

▲▼ 代間傳情 大手牽小手 聖誕踩街報佳音 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲校方頒發感謝狀予三里里長及第一分局 。（圖／記者翁伊森翻攝）

培元里里長蔡坤龍表示，經國新城自從居民入住，十六年來辦過無數場活動，第一次有這麼多幼兒園小朋友到經國新城踩街、唱歌、跳舞，讓爺爺、奶奶、叔叔、伯伯、阿姨們，大家看得樂開懷。雖然已經進入冬天，但大家心頭都暖了起來，小朋友們個個精心打扮，有的逗趣，有的新奇，更有好多女生打扮成美麗的小公主，讓經國新城的長輩們提前渡過愉快的聖誕佳節，感謝大同國小幼兒園的付出。

▲▼ 代間傳情 大手牽小手 聖誕踩街報佳音 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲社區大齡太鼓隊隊員有8、90歲的爺爺奶奶參與演出。（圖／記者翁伊森翻攝）

大同國小校長盧淑娟表示，學校長期關心社區，與社區保持良好互動，也透過校訂課程「美讀白川」教導學生認識學校周邊白川町社區的美好，培養學生愛鄉情懷並以行動回饋；同時向下紮根，透過課程與活動教導幼兒認識所居住的社區。這次幼兒園聖誕踩街報佳音活動，讓親師生可以與社區民眾、尤其是眷村耆老們近距離互動，讓長輩們看到孩子們的純真可愛，感受節慶的歡樂與溫暖，拉近祖孫代間的距離，這就是「全齡共享 世代宜居」的幸福城市。

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