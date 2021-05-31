台大宅王殺女友47刀判無期　遊日本性侵拍裸照...筆電手機沒收

▲「台大宅王」張彥文2014年間，刺殺林姓前女友47刀致死，先前更趁同遊日本期間強拍裸照，檢方聲請沒收筆電。（圖／東森新聞）

記者羅志華／台北報導

台大土木碩士畢業、因大學贏下電玩比賽號稱「台大宅王」的張彥文，於2014年9月22日，當街刺殺林姓前女友47刀致死，更當場脫下至林女內褲親吻下體，最高院於2月判他無期徒刑確定；而張男早在行兇前，就趁與林女同遊日本期間性侵、強拍裸照，並將檔案存在手機、電腦中，北檢聲請沒收相關電子產品獲准。

張男審理期間供稱，他與林女交往期間，負擔對方房租、食衣住行費用，買手機、相機、衣服送禮毫不手軟，出遊花費也是全包，交往半年期間，不僅敗光積蓄、欠下卡債，前後花了近50萬元，但2人感情卻在2014年8月陷入低潮。

張男回憶，即使感情路越走越窄，他為求挽留，仍和林女於9月間，按原計畫前往日本出遊，不料回來後林女仍要求分手，他懷疑對方有新對象，於22日帶刀子去堵林女，想著若無法復合就要與對方同歸於盡。

張男見到林女後，表明身上有刀，要對方不要輕舉妄動，又痛訴林女稱分手很難過，卻在幾天後就跟別人約會，並要求「當最後一天的男女朋友」；林女拒絕後，見張男糾纏不清開始掙扎、放聲呼救，張男於衝突中情緒崩潰，狠刺林女47刀致死，他則在行兇後自殘獲救。

本案刑事部分，一審判張男無期徒刑、更一審判15年、更二審改判無期徒刑，最高法院於2月駁回上訴，張男無期徒刑確定；林女家屬民事求償1261萬餘元，張男家屬照單全收，並先支付450萬元，其餘分期付款，雙方達成和解。

張男拍林女裸照部分，由於犯行地點在日本，台灣法院判決無罪，但檢察官認為，張男留存林女不雅影像的筆電、手機是犯罪工具，向法院聲請沒收，法院裁准。

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