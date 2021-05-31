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沒救護車坐！母女戰勝病毒終於出院　25公里走路回家被2男性侵

▲桃園市宋姓男子去年7月間邀出未滿17歲女網友買宵夜至住處，趁2人獨處時不顧其正值生理期硬上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女子好不容易戰勝病毒，出院卻被性侵。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李振慧／綜合報導

印度新冠肺炎疫情近來有趨緩現象，不過女性卻仍然處於性侵暴力的風險中，阿薩姆邦一名婦女與女兒因為病毒檢測結果是陰性，獲得醫院准許出院時，由於沒有救護車可以坐，只好自行步行25公里回家，結果在路上慘遭2男性侵。

事件27日晚間7時發生在阿薩姆邦查萊德奧區(Charaideo)，受害者女兒表示，「由於病毒檢測結果轉為陰性，醫院要求我和母親出院回家，我們希望救護車能幫忙載送但是被拒絕，要出院時已經下午2時半，因為宵禁政策，我們詢問是否可以先在醫院過夜，結果也被拒絕」。

醫院距離家的位置有25公里之遠，這對母女只好以步行方式回家，然而走到半路時突然出現2名男子。女兒表示，「我們逃跑時，母親被他們抓住，便把人給帶走了，我只能想辦法去找村民求救」，2小時後才找到重傷的母親。

事件引發網友批評，甚至阿薩姆邦衛生部長馬哈塔(Keshab Mahanta)的關注，他譴責醫院當初應該提供救護車給予幫助。受害者家鄉的居民也十分不滿，要求當局應該要盡速把凶嫌繩之以法，警方回應目前已展開行動，正在追捕中。

▼印度疫情近來稍有趨緩。（圖／路透社）

▲▼印度,新冠肺炎。（圖／路透）

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