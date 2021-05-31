色中醫「用手指」針灸3女！無恥狂辯：疏通　法官打臉重判10年

▲▼高雄2名女患者慘遭中醫師指侵。（示意圖／CFP）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市小港一名林姓中醫以要幫女患者「加強治療」為理由，趁著對方在針灸躺在診療床不方便抵抗，用手指性侵得逞，最後兩名女患者向警方報案，但沒想到這名林姓中醫還辯稱自己是「積極治療」，用手指進入陰道「疏通」，才讓患者症狀有改善，離譜說法讓法官聽不下去，判決這名林姓中醫師2件強制性交罪，合併10年徒刑。

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林姓中醫師在2019年6月5日，對一名女病患表示在休診時間可以幫忙「加強治療」為理由，兩人相約在早上七點半，中醫師先是幫忙女患者的右手針灸，然後趁著按摩推拿的時候，一路往下到了女患者的私處，最後一不做二不休，也不管女患者大喊「不要這樣！」竟脫掉女患者的衣褲，用手指對她性侵得逞。

另外在2020年的3月2日，對另一名女病患在鼠蹊推拿時，也試圖摸女患者的私處，遭到了拒絕，沒想到林姓中醫師還不收手，4天之後再約這名女病患來到診間要進行更「完整治療」，趁著女患者針灸無法抵抗時，強行脱掉對方的衣褲，先是舔下體，然後要強行進入，但是女患者擺動下體抵抗讓他無法得逞，這時林姓中醫師竟然用下體磨蹭對方私處直到射精，更扯的是，隨後又指侵一次。

▲針灸 。（圖／翻攝自Pixbay）

法官審理過後，認為林姓中醫師破壞女患者對醫病關係的信任，分別對2名女患者有2次、1次的強制性交行為，嚴重侵害性自主決定權，也讓他們心理留下嚴重陰影，所以對他的3次犯行，分別處有期徒刑4年6月、4年6月和4年8月，合併應執行有期徒刑10年。

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