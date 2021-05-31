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「別像台灣一樣」墨爾本急封城　病例持續增加！官員：這次嚴重了

▲▼澳洲維多利亞州宣布28日起進行為期7天的封城，墨爾本設立「免下車」篩檢中心。（圖／路透）

▲澳洲維多利亞州宣布28日起進行為期7天的封城，墨爾本設立「免下車」篩檢中心。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

澳洲第二大城墨爾本所在的維多利亞多州（Victoria）27日宣布緊急封城7天，希望能「避免像台灣一樣」爆發大規模疫情，而州政府於31日記者會上宣布，當地再度新增11例本土確診病例，這波疫情已經累計達51例，情況非常嚴重，未來幾天情況可能會再惡化。

根據路透社報導，首府墨爾本長達3個月的「零本土」破功之後，維州自上周五午夜開始了為期7天的嚴格封鎖，但31日仍然出現11例本土確診，這讓越來越多人開始猜測，封城期限是否會延長。代理州長馬里諾（James Merlino）向媒體稱，這次面臨的挑戰相當重大，可以看見少量病例感染了大量的接觸者，情況非常嚴重。

▲▼澳洲維多利亞州宣布28日起進行為期7天的封城，墨爾本設立「免下車」篩檢中心。（圖／路透）

▲墨爾本許多民眾28日前往免下車篩檢中心，排隊等待進行新冠病毒檢測。（圖／路透）

馬里諾說，未來幾天將是危急時刻，「我想明確告訴大家在這次疫情好轉之前，情況可能還會更糟。」醫療官員則表示，最新流傳的印度變種病毒的可能比最初的病毒株來得更強，只需要1天就能感染給下一個人，而早期毒株可能需要5到6天。墨爾本Arcare養老院聲明指出，2名員工與1名入住長者染疫，讓當局擔心疫情會在養老院中擴散。

報導指出，維多利亞州去年經歷了世界上最嚴格、時間最長的封鎖之一，當時第2波疫情造成維州800多人死亡，占澳洲累計死亡人數的90%，其中包含數百名住在養老院的年長者。當局透過迅速追蹤接觸者、進行嚴格社交距離與封城等措施，晉升為全球疫情控制最成功的國家之一，最近一波在維州爆發的疫情也促使更多民眾排隊施打疫苗，目前澳洲全境僅接種424萬劑疫苗。

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