封城倒數7hrs！大馬超市被掃空「只剩辣椒醬」　網傻眼：世界末日

▲馬來西亞超市被搶空。（圖／翻攝自Facebook／频道361 - Channel 361）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞28日宣布，全國將從6月1日至14日實行「全面封鎖」，引發人們對疫情失控的擔憂、爆發搶購潮。自28日起，馬來西亞多處超市、菜市場、便利店都擠滿人潮，各地民生用品與食物幾乎被搶購一空，有網友還PO出大賣場架上空無一物的影片問道，「現在是世界末日嗎？」

自馬來西亞28日宣布再度實施「全面封鎖」的政策後，馬來西亞各地隔日便重掀搶購潮，不少民眾一早便在賣場和超市門口排隊準備屯糧，人龍甚至從賣場門口一路延伸到停車場和馬路旁。還好，儘管排隊人數眾多，但民眾都遵守防疫規則，自主保持社交距離與戴口罩。

馬來西亞Facebook社團「頻道361」31日PO出網友前往大賣場購物的影片，只見諾大的賣場中，所有貨架都幾乎被掃空，賣場內已不見生鮮食品、牛奶、泡麵與日用品等貨物的身影，架上只剩部分醬料與糖果，讓拍攝的網友驚呼，「現在是世界末日」、「吃辣椒醬可以維生14天嗎？」

為了安撫人民焦慮的情緒，檳州國家安全理事會（MKNPP）緊急在網上呼籲，搶購的行為將讓疫情變得更嚴重，民眾不必急於在此時出門購物，千萬要冷靜。據當地媒體報導，不少賣場業者也表示，目前市場貨物充足，加上關鍵領域在封鎖期間依舊可以營業，供應鏈不受影響，因此消費者大可不必擔心商品斷貨。

▲▼馬來西亞賣場在出現搶購潮後，緊急補貨以避免民眾恐慌。（圖／記者葉睿涵攝）

《ETtoday》記者今日直擊首都吉隆坡一帶的大賣場，也發現多數生鮮與日用品都已補齊，入場人數也已受嚴格管控，似乎也正為即將到來的「全面封鎖」做好準備。除了搶購潮以外，也有民眾反映，馬來西亞主要高速公路上，也出現疑似是民眾趕在封鎖前返鄉的車龍，不過當地警方表示，這只是警方設置路障、檢查所有跨地區車輛的許可文件所致，目前車龍已逐漸散去。

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