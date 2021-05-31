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重症病房使用率104％　大馬醫生被迫優先選擇可康復患者

▲▼馬國重症加護病房使用率已超標。（圖／翻攝自Facebook／Noor Hisham Abdullah）

▲馬國重症加護病房使用率已超標。（圖／翻攝自Facebook／Noor Hisham Abdullah，下同）

實習記者黃品臻／綜合報導

馬來西亞受到變種病毒影響，新冠肺炎第3波疫情嚴峻，在確診案例持續激增的情況下，醫療人力、資源吃緊，重症加護病房使用率更是破表，在此情況下，馬國醫生不得不做出取捨，優先考慮讓重症病房收治更有可能康復的病患。

《海峽時報》報導引述馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）的聲明，由於病例持續激增，目前馬國無論是醫院、檢疫和治療中心的可用病床數量都在下降，其中醫院的重症加護病房使用率已達104%，普通病房使用率也達到85%。

檢疫和治療中心的床位使用率也已達到65%，共使用了2萬7183張床位，呼吸器的使用率則為60%，其中有39％為新冠患者所使用。衛生部對此提出警告，在疫情如此嚴重的情況下，醫生將不得不優先選擇收治恢復力高的病患。

諾希山表示，衛生部已主動將醫院中的某些空間重新作為重症加護病房使用，以增加病床數量。他也說明，缺乏醫護人員是另一項巨大的挑戰，因此衛生部已與提供醫療援助的非政府組織合作，在需要的地區開設更多重症加護病房以收治病患。

馬國確診人數在29日創新高，增加9020例後，30日確診數回落到6999例，新增79人死亡，31日確診數再降至6824例，共累計57萬2357例確診。馬國政府宣布自6月1日起實施全面封鎖行動管制令，為期兩週。

▲▼馬國重症加護病房使用率已超標。（圖／翻攝自Facebook／Noor Hisham Abdullah）

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