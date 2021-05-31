只有佛光山手握疫苗！他曝「原本要捐第三世界」：家鄉有難要救

▲佛光山表達要捐贈最多50萬劑嬌生疫苗。（圖／路透）

記者周姈姈／綜合報導

國內疫苗供不應求，佛光山先前表達要捐贈最多50萬劑美國嬌生疫苗，卻傳出被疾管署已讀不回，對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，今（31）日上午已經和佛光山碰面談。針對此事，就有專家認為指揮中心應該立刻協助佛光山引進疫苗，目前也只有佛光山握有訂單，且這些訂單原本是要送到第三世界國家，是因為國家有難才把疫苗運回來。

前衛生署副署長、健保局前總經理張鴻仁就在臉書發文「據我所知，到今天為止，只有佛光山基金會真正手上有訂單，為什麼？因為市場上所有疫苗都被歐美各國政府搶在手上，只有極少數流入慈善團體，想做自費市場的人滿街都是，沒有人手上有疫苗。」

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張鴻仁說「這次佛光山事件的錯，如果指揮中心立即改正，那麼我們可以勉強接受說這只是ㄧ場誤會。接下來，指揮中心應立即協助佛光山基金會，以最快的速度把疫苗引進。」

張鴻仁也指出「佛光山是唯一有訂單的，原因也是一種超前部署，他們手上的訂單原本要送到第三世界國家，結果發現家鄉有難，想把疫苗運送回來，同樣的，我們也期待郭台銘先生可以拿到德國原廠的BNT，更期待所有想幫忙的機關團體企業都可以成功拿到疫苗。」

▲佛光山的疫苗訂單原本要送到第三世界，但因為現在家鄉有難，所以想把這些疫苗訂回來。（示意圖／記者張一中攝）

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥於今日下午場記者會表示，今（31）日上午已經由他和衛福部次長薛瑞元、疾管署副署長莊人祥等3人與佛光山代表見面進行意見交換。

陳宗彥說，指揮中心和佛光山針對互相所需行政協助已經充分溝通，也充分討論未來如何合作。佛光山方面很感謝指揮中心全力協助申請相關流程上的協助，佛光山也很清楚政府在採購疫苗上必須要堅持幾個原則，包含疫苗安全性、有效性、合法性等，且認為應該要支持政府這樣態度。指揮中心也會進一步提供單一窗口，並與佛光山保持聯繫，提供必要相關的協助與諮詢。