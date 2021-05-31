　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

美籍男無罩遇警竟嗆「口罩是垃圾」　3小時後路邊抽菸又被抓

記者白珈陽／台中報導

國內疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布三級警戒，民眾外出若未戴口罩一律直接開罰，不再勸導。日前1名美籍男子未戴口罩在台中市北屯區文心路、崇德路口閒晃，警方見狀上前欲查詢居留資料，未料男子非但情緒激動不肯配合，還不斷強調「口罩是垃圾」、「新冠病毒不是真的」等語，令員警傻眼，隨後遭警帶回派出所並依法開單；沒想到，3小時後男子又在路上抽菸遭員警抓個正著，也立刻被開罰第2張告發單。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲美籍男子未戴口罩遭警勸導，竟說「口罩是垃圾」。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第五警分局表示，29日凌晨4時許接獲民眾報案，稱有外籍男子未戴口罩在文心路與崇德路口遊蕩，警方抵達後告知台灣疫情升溫，民眾外出應全程配戴口罩，男子一開始卻是無所謂地回應「口罩是垃圾」，拒絕警方盤查身分。

直到警方見男子不肯配合，強制將他帶回派出所查證，男子才在派出所內情緒激動大聲表示「我愛台灣」、「我在戶外沒人在我旁邊」，一名女警向其勸導現在疫情影響，台灣就是要戴口罩，他竟吼「這不重要」，並表示戴口罩會令他無法呼吸。隨後警方查出男子是一名36歲的美籍人士，並依違反傳染病防治法開立告發單，才讓他離開。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲美籍男子情緒激動，不肯配合警方。（圖／記者白珈陽翻攝）

未料，3小時後警方又在崇德路看見該名男子沒戴口罩在路上散步抽菸，他見警方到來，不斷強調新冠病毒不是真的，經員警苦心勸導，男子終於乖乖戴上員警給予的口罩，警方為讓男子體悟台灣防疫不容小覷，依法開出第2張告發單。

第五警分局長林沐弘表示，現台灣面對疫情各方面不容輕忽，防疫規定不分國籍皆應遵守，民眾外出就必須全程配戴口罩，且要將口罩戴好、戴滿，以免受罰。

淡雅清新男女皆宜

【更多新聞】

別人忙防疫她賣力連結！彰化應召女3天遭逮2次：我有小孩要養

好消息！德基水庫一夜上升3公尺　進帳236萬多公噸水量

「闖紅燈車」突衝出！貨車慘撞上翻覆噴路旁　騎士嚇傻急跳車逃命

ET快訊
新北人注意！「20個高風險熱區」一次看　非必要別外出
郭台銘備妥銀彈！花100億購BNT疫苗　盼台灣每人打2劑
快訊／爭取500萬劑德國BNT疫苗　郭台銘晚間再發聲
金曲歌王反嗆張小燕！聽「政府刁難」笑了：您是國寶，該第一個打
民進黨社群中心主任涉散布「疫苗假訊息」　調查局受理檢舉
成功預測本週確診下降　他再預告「6月5日變個位數」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

民進黨社群中心主任范綱皓涉散布疫苗假訊息　調查局受理檢舉

美籍男無罩遇警竟嗆「口罩是垃圾」　3小時後路邊抽菸又被抓

快訊／台北女突墜落「2樓遮雨棚」！鄰居聽巨響嚇傻

雨來得太急！大甲涵洞積水近半公尺　車輛拋錨女駕駛驚逃

偽台北警員稱雙北封城「見一個抓一個」　台北市刑大要查

台北地院3法官助理確診！工友接觸疑似染疫者　10多人健康管理中

600萬保時捷擊落無辜速霸陸！驚人維修費曝　達人：直接報廢了

不甩規定宮廟前群聚！金門警上前盤查　下秒逮到竊盜通緝犯

台南曳引車轉彎繩索斷裂　大型模具滑落害休旅車「破相」

拒傳統市場淪防疫破口！高雄旗、鼓山警分局長率隊防疫宣導

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

尤秋興虧顏志琳諧音「顏值零」　KID揪唱《我很好騙》出現小鬼畫面...哭了

劉嘉玲「公園嗨跳廣場舞」沒人發現！　還被大叔提醒舞步...網笑翻

隔離母子要見「確診爸最後一面」　車隊自願當專車...全副武裝接送

中央砸6千億紓困！柯轟別做奇怪事　「綁樁腳也不用這麼多」不如買疫苗

民進黨社群中心主任范綱皓涉散布疫苗假訊息　調查局受理檢舉

美籍男無罩遇警竟嗆「口罩是垃圾」　3小時後路邊抽菸又被抓

快訊／台北女突墜落「2樓遮雨棚」！鄰居聽巨響嚇傻

雨來得太急！大甲涵洞積水近半公尺　車輛拋錨女駕駛驚逃

偽台北警員稱雙北封城「見一個抓一個」　台北市刑大要查

台北地院3法官助理確診！工友接觸疑似染疫者　10多人健康管理中

600萬保時捷擊落無辜速霸陸！驚人維修費曝　達人：直接報廢了

不甩規定宮廟前群聚！金門警上前盤查　下秒逮到竊盜通緝犯

台南曳引車轉彎繩索斷裂　大型模具滑落害休旅車「破相」

拒傳統市場淪防疫破口！高雄旗、鼓山警分局長率隊防疫宣導

趁拍《多情城市》空檔⋯Gino下廚做「20人份餐」送到榮總暖舉曝光

蟻人保羅路德被誤認「星爵」　他看照片笑了：真的很像

Line Pay Money故障無法登入　Line Pay：已修復完畢

快訊／金門宣布：1日起抵金「全面強制實聯制」　快篩站持續運作

三大名師推薦熱門潛力股！SpaceX供應商、蘋果供應鏈　6檔各擁題材

疫情別想亂跑！高雄媽把兒剃成「沙悟淨」禿了　他含淚怒瞪設計師

郭台銘備妥銀彈！花100億購BNT疫苗　盼台灣每人打2劑

等不到乾乾「狂敲碗」超心碎！　委屈萌樣網喊冤：毛多不是胖

不斷更新／東森集團、金融業力挺防疫前線　企業捐款破6億！

家裡有房子「為什麼還要買房」　網神解：女生不喜歡跟公婆住

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

社會熱門新聞

男撿屍女同事　還將鑰匙給別人二審判刑

即／新店達美樂驚傳搶案！劫匪持刀搶25萬

高雄某科大生「校內猝死」躺臥頂樓地板　死因待查

偶然發現bug　9人1夜盜泰達幣2500萬

新北夫妻住旅館　妻陳屍屋內丈夫墜樓亡

民進黨社群主任涉散疫苗假訊息　調查局受理檢舉

即／近11年詐助理費333萬　潘懷宗遭起訴

即／總統官邸前嚴重車禍！「保時捷撞爛」

600萬保時捷擊落速霸陸　驚人維修費曝光

快訊／藍寶堅尼「雨天打滑」右側撞爛！路燈噴飛至少5公尺

桃園18男女凌晨群聚國小辯「聊天」　警開單告發

愛上白富女主持人　嘉義男跟蹤7個月猛刺31刀斃命

獨家直擊／小薰挨詐穿萬元Nike潮鞋報案

5人家裡1餐花85萬！屋主出30萬　群聚怎麼罰大曝光

更多熱門

相關新聞

想回家穿喜歡的衣服…確診男離世火化　妻抱衣痛哭

想回家穿喜歡的衣服…確診男離世火化　妻抱衣痛哭

疫情嚴峻，許多確診者死亡後直接被火化，讓難以見到最後一面的家人悲痛萬分。新北市土城一名60歲男子確診住院，跟家人說想穿上最喜歡的套裝，卻在衣服抵達前離世並火化，讓帶著衣服想送行的太太無法達成心願，哭到不能自己。

慈濟出手！執行長顏博文：透過各種管道洽購疫苗

慈濟出手！執行長顏博文：透過各種管道洽購疫苗

縣府婉拒中華棒球隊至台東集訓

縣府婉拒中華棒球隊至台東集訓

只有佛光山手握疫苗！他曝佛光山疫苗最新狀況

只有佛光山手握疫苗！他曝佛光山疫苗最新狀況

快訊／合庫銀北士林承攬商確診　21名員工快篩結果曝光！

快訊／合庫銀北士林承攬商確診　21名員工快篩結果曝光！

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8400億紓困預算三讀通過！　首波補助6月4日入帳

搶先郭董！台大教授獲1000萬劑疫苗　今向衛福部遞申請書

快訊／再增15死！今增274例本土、73例校正回歸

「孩童家庭防疫補貼」6／15起每人1萬

疫情再2個月見曙光？　醫：歹勢太久了！現在就看到

李千那「從沒想過會被詐騙」！

快訊／桃園宣布「市場分流」：與新竹同步實施

鮪魚路邊親密任摸　男友手伸衣內

即／雙和醫院「確診病患持刀砍醫護」

「高端疫苗」亮燈跌停　股民：先賣先贏

台灣西側「這一坨很大」恐劇烈暴雨　「下午須注意」

快訊／陳宗彥11:30召開臨時記者會說明

遭確診男持刀砍…雙和醫院「3護理師傷勢曝」！

盧秀燕罕見動怒　開頭怒嗆蔡英文

灌全台水庫！單日累積雨量出爐　最大贏家破257毫米

更多

最夯影音

更多
禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～
四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面