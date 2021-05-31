美籍男無罩遇警竟嗆「口罩是垃圾」　3小時後路邊抽菸又被抓

記者白珈陽／台中報導

國內疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布三級警戒，民眾外出若未戴口罩一律直接開罰，不再勸導。日前1名美籍男子未戴口罩在台中市北屯區文心路、崇德路口閒晃，警方見狀上前欲查詢居留資料，未料男子非但情緒激動不肯配合，還不斷強調「口罩是垃圾」、「新冠病毒不是真的」等語，令員警傻眼，隨後遭警帶回派出所並依法開單；沒想到，3小時後男子又在路上抽菸遭員警抓個正著，也立刻被開罰第2張告發單。

▲美籍男子未戴口罩遭警勸導，竟說「口罩是垃圾」。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第五警分局表示，29日凌晨4時許接獲民眾報案，稱有外籍男子未戴口罩在文心路與崇德路口遊蕩，警方抵達後告知台灣疫情升溫，民眾外出應全程配戴口罩，男子一開始卻是無所謂地回應「口罩是垃圾」，拒絕警方盤查身分。

直到警方見男子不肯配合，強制將他帶回派出所查證，男子才在派出所內情緒激動大聲表示「我愛台灣」、「我在戶外沒人在我旁邊」，一名女警向其勸導現在疫情影響，台灣就是要戴口罩，他竟吼「這不重要」，並表示戴口罩會令他無法呼吸。隨後警方查出男子是一名36歲的美籍人士，並依違反傳染病防治法開立告發單，才讓他離開。

▲美籍男子情緒激動，不肯配合警方。（圖／記者白珈陽翻攝）

未料，3小時後警方又在崇德路看見該名男子沒戴口罩在路上散步抽菸，他見警方到來，不斷強調新冠病毒不是真的，經員警苦心勸導，男子終於乖乖戴上員警給予的口罩，警方為讓男子體悟台灣防疫不容小覷，依法開出第2張告發單。

第五警分局長林沐弘表示，現台灣面對疫情各方面不容輕忽，防疫規定不分國籍皆應遵守，民眾外出就必須全程配戴口罩，且要將口罩戴好、戴滿，以免受罰。

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