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快訊／明再配發5.6萬劑AZ疫苗　柯文哲拚「一週內打完」

記者袁茵／台北報導

最新一批AZ新冠疫苗於27日起分配到各縣市，北市共拿到2.2萬劑，公費一至三類為優先安排施打對象；北市衛生局長黃世傑31日表示，中央將於6月1日再送來5.6萬劑AZ疫苗，且施打對象會擴大。台北市長柯文哲宣布，5.6萬劑預計一週內打完。

台北市政府31日下午舉辦防疫記者會，由柯文哲、黃珊珊親自出席，針對市場人流管制、「一人確診全家篩檢」措施、指揮中心簽訂國產疫苗等相關問題做出回應。

根據北市府公布數據顯示，27日中央配發2.2萬劑疫苗，28日5164人接種，29日4859人接種，30日5555人接種，28日至30日共計1萬5678人完成接種。

面對中央6月1日將送來5.6萬劑AZ疫苗，北市府預估，2.3萬劑分配對象給「地區以上醫院工作人員」，依照各醫院提報第1、2劑需求量配發；1.8萬劑提供給基層診所醫事工作人員；7000劑分配給政府防疫人員、高接觸風險第一線人員，目前造冊人數為1萬6892人，截至30日為止，尚餘5843人未接種第一劑；而8000劑則由衛生局彈性調撥，優先提供基層診所醫護人員。

柯文哲指出，中央27日給了北市2.2萬劑疫苗，已於這4天每天打了5000人左右，中央跟他們說還會再給5.6萬劑，預計6月1日會發下，「大概一週時間把5.6萬劑打完」，這是目前的計畫，結論是目前疫情有控制，只要疫苗發下來，若發多的話打的點就增多，剩下要思考的是，疫情慢慢趨緩，若一放鬆就可能死灰復燃，下步要怎麼做？

指揮中心31日公布，新增274例本土病例，為129例男性、145例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於4月29日至5月30日。另校正回歸個案73例中，為36例男性、37例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月14日至5月29日。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共347例，以新北市171例最多，其次為台北市122例，桃園市27例，彰化縣10例，台中市5例，基隆市及苗栗縣各3例，新竹市2例，花蓮縣、澎湖縣、高雄市及新竹縣各1例。其中293例有雙北活動史，其餘縣市54例中2例有萬華活動史，46例已知感染源，6例關聯不明。

▼柯文哲召開防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

▲▼柯文哲、黃珊珊召開防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

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