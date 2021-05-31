　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

快篩站進駐蘭嶼與綠島　民眾可自願到衛生所進行自費快篩

▲▼ 台東縣長饒慶鈴在衛生局長黃明恩陪同下親赴部東醫院及台東榮院慰問，同時也調撥縣內防疫物資給予部東，保障第一線醫護人員。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲ 饒慶鈴宣布快篩站進駐蘭嶼與綠島，民眾可自願到衛生所進行自費快篩。（圖／台東縣政府提供）

記者楊漢聲／台東報導

新冠肺炎本土疫情持續延燒，有鑑於離島醫療量能缺乏，為避免造成防疫破口，以及呼應蘭嶼、綠島鄉親的請求，台東縣長饒慶鈴宣佈，即日起，凡進入兩離島者，採自願性方式可前往當地衛生所進行快篩，每人費用250元，縣府與兩離島一同作戰，提升離島整體防疫工作，守住離島親友的健康。

饒慶鈴表示，因應疫情快速變化，已二度召開跨鄉鎮市緊急應變視訊會議時，會議中，蘭嶼鄉長夏曼.迦拉牧及綠島鄉長謝賢裕都一再表達離島醫護量能不足情況下，一旦確診案例發生，將造成離島醫療及當地居民健康極大壓力。為提升兩離島防疫量能，目前蘭嶼、綠島皆可提供準確率達95%以上的PCR核酸檢測，且備有快篩試劑。為了保護自已也保護離島，呼籲進入兩離島的遊客或民眾，若有需要可自願性前往當地衛生所自費進行快篩，以利保障兩離島防疫工作。

台東縣府表示，由於台灣本島新冠肺炎(COVID-19)疫情升溫，確診人數不斷攀高。中央流行疫情指揮中心日前宣布，同意金門縣、澎湖縣、連江縣三離島可在符合篩檢流程條件及後送配套流程下，提供自願性採檢服務，但強調不得強制採檢。另外，今日也宣布台北松山等5航空站設篩檢站，有症狀者不可搭機、14天內有症狀須現場快篩陰性始得搭機，前往離島，因此即日起，只要兩離島進出的鄉親有需要，採自願性也可至當地衛生所進行快篩檢驗。

►防疫期間搶優惠

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
快訊／總統府憲兵確診　2同寢室弟兄篩檢結果出爐
只有佛光山手握疫苗　他曝「原本要捐第三世界」：家鄉有難要救
阻日本供台疫苗？　大陸國台辦回應了
快訊／高端拚國產疫苗　發布5點最新聲明！已連繫美國衛院獲授權
快訊／通姦罪違憲！　立法院三讀刪除《刑法》第239條
600萬保時捷「擊落速霸陸」！驚人維修費曝　達人：直接報廢了
本土疫情已趨緩？台大醫潑冷水「高興5秒就好」　一張圖曝關鍵點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

日本仙台市採購鳳梨表達支持　黃偉哲：台南芒果也要旺旺來！

不敵三級警戒衝擊！台東知名餐廳結束營業　提報解僱15員工

環球科大泳將陳維青　全國大專校院運動會勇奪一銀一銅

快買、短停、少接觸　嘉義縣傳統市場推「身分證尾號分流購物」

雲林縣跟進！上市場採購依身份證字號尾數單雙分流

台東縣即時加碼紓困　失業暨生活困難補助每月給付14400元

快篩站進駐蘭嶼與綠島　民眾可自願到衛生所進行自費快篩

高雄男輪椅沒電受困雨中全身溼透　好心警推他回家

嘉市公立國民中小學首次校長遴選　4校長順利連任

台東縣新冠肺炎今日零確診　饒慶鈴籲民眾不要鬆懈

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

尤秋興虧顏志琳諧音「顏值零」　KID揪唱《我很好騙》出現小鬼畫面...哭了

劉嘉玲「公園嗨跳廣場舞」沒人發現！　還被大叔提醒舞步...網笑翻

隔離母子要見「確診爸最後一面」　車隊自願當專車...全副武裝接送

中央砸6千億紓困！柯轟別做奇怪事　「綁樁腳也不用這麼多」不如買疫苗

日本仙台市採購鳳梨表達支持　黃偉哲：台南芒果也要旺旺來！

不敵三級警戒衝擊！台東知名餐廳結束營業　提報解僱15員工

環球科大泳將陳維青　全國大專校院運動會勇奪一銀一銅

快買、短停、少接觸　嘉義縣傳統市場推「身分證尾號分流購物」

雲林縣跟進！上市場採購依身份證字號尾數單雙分流

台東縣即時加碼紓困　失業暨生活困難補助每月給付14400元

快篩站進駐蘭嶼與綠島　民眾可自願到衛生所進行自費快篩

高雄男輪椅沒電受困雨中全身溼透　好心警推他回家

嘉市公立國民中小學首次校長遴選　4校長順利連任

台東縣新冠肺炎今日零確診　饒慶鈴籲民眾不要鬆懈

央行示警　壽險業面臨較高股市、利率風險

婆婆上廁所不沖水！用10元「易開罐芳香劑」　她怒：濃到頭暈想吐

慈濟出手！透過各種管道洽購疫苗　捐10億元物資防疫紓困

日本仙台市採購鳳梨表達支持　黃偉哲：台南芒果也要旺旺來！

印度人深信「5G散播新冠病毒」　狂毀20座基地台！民眾WFH慘斷網

美籍男無罩遇警竟嗆「口罩是垃圾」　3小時後路邊抽菸又被抓

快訊／台北女突墜落「2樓遮雨棚」！鄰居聽巨響嚇傻

快訊／總統府憲兵確診　2名同寢室弟兄篩檢結果出爐

千名外國人海灘無罩轟趴！證實竟是駐韓美軍　嘆：美國爸爸無法可罰

《上流戰爭3》本周就要開播　「導演遞辭呈」幹到今天！

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

地方熱門新聞

台中13人群聚感染　媽自責致電道歉

基隆首例獨居確診病逝　殯葬業者無償助後事

部桃新屋分院　移做專責醫院

中南部豪大雨　布袋漁市馬路水深30公分

國民黨KK政線籲陳其邁：為民間進口疫苗發聲

苗栗縣各市場全面實聯制、身分證尾數分流

疫期桃園路外汽機車停車格　假日不收費

嘉義市「傳統市場採購分流」

自營作業者補貼3萬、勞工貸款10萬！　紓困雙箭擬再次實施

茶室女轉戰南投害5人！他搭車去萬華待5小

飛金門127人自願快篩　3人陽性

紓困4.0弱勢家庭每人4500補助　桃園6／3撥付

大雨造成坍方　南清公路落石險砸車

工廠主管酒店染疫擴大　今再增5移工確診

更多熱門

相關新聞

台拒陸捐贈國產疫苗 陸外交部：不應淪為政治私利工具

台拒陸捐贈國產疫苗 陸外交部：不應淪為政治私利工具

大陸部分NGO組織或機關團體近日提出願捐贈大陸國產疫苗，由於受法令限制，遭台政府予以婉拒。對此，大陸外交部發言人汪文斌表示，我們多次表示願意盡最大努力幫助台灣同胞應對疫情，民進黨當局從政治私利出發，對大陸的善意視而不見，甚至惡意污蔑抹黑，百般阻擋大陸疫苗供台，這是對台灣同胞生命健康的漠視和踐踏。

宜蘭控管市場人流憑身分證尾數採買

宜蘭控管市場人流憑身分證尾數採買

友邦帛琉出現首例新冠確診

友邦帛琉出現首例新冠確診

女戰勝病毒出院　路上遭2男性侵

女戰勝病毒出院　路上遭2男性侵

台東設13處快篩站　6月4日前完成兩熱區採檢

台東設13處快篩站　6月4日前完成兩熱區採檢

關鍵字：

新冠肺炎離島快篩站蘭嶼綠島自費衛生所

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8400億紓困預算三讀通過！　首波補助6月4日入帳

搶先郭董！台大教授獲1000萬劑疫苗　今向衛福部遞申請書

快訊／再增15死！今增274例本土、73例校正回歸

疫情再2個月見曙光？　醫：歹勢太久了！現在就看到

「孩童家庭防疫補貼」6／15起每人1萬

李千那「從沒想過會被詐騙」！

即／雙和醫院「確診病患持刀砍醫護」

快訊／桃園宣布「市場分流」：與新竹同步實施

鮪魚路邊親密任摸　男友手伸衣內

「高端疫苗」亮燈跌停　股民：先賣先贏

台灣西側「這一坨很大」恐劇烈暴雨　「下午須注意」

快訊／陳宗彥11:30召開臨時記者會說明

遭確診男持刀砍…雙和醫院「3護理師傷勢曝」！

杜汶澤開大車外出！停車見感人畫面：善良台灣人

盧秀燕罕見動怒　開頭怒嗆蔡英文

更多

最夯影音

更多
禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～
四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面