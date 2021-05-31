沒有已讀不回！指揮中心今早與佛光山碰面談疫苗捐贈

記者洪巧藍／台北報導

國內爆發新冠本土疫情，疫苗供不應求，陸續有企業團體提出盼購買疫苗來捐贈，佛光山表達要捐贈最多50萬劑美國嬌生疫苗，並在27日行文疾管署，卻傳出被已讀不回。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（31）日說明，上午已經和佛光山代表進行意見交換。

▲副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

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陳宗彥說明，佛光山前幾天來文，昨日致電指揮中心，今日上午由他和衛福部次長薛瑞元、疾管署副署長莊人祥等3人與佛光山代表見面進行意見交換。

陳宗彥表示，雙方於會互相所需行政協助已經充分溝通，也充分討論未來如何合作。佛光山方面很感謝指揮中心全力協助申請相關流程上的協助，佛光山也很清楚政府在採購疫苗上必須要堅持幾個原則，包含疫苗安全性、有效性、合法性等，且認為應該要支持政府這樣態度。指揮中心也會進一步會提供單一窗口，並與佛光山保持聯繫，提供必要相關的協助與諮詢。

台大政治系教授暨孫文學校總校長張亞中今日宣布，獲得500萬劑德國BNT疫苗和500萬劑國藥滅活疫苗，並在今日向衛福部提出申請，還有鴻海創辦人郭台銘提出要引進 500 萬劑德國 BNT 疫苗，並力拚 6 月 2 日提出申請。

指揮官陳時中說明，任何相關的民間團體對於購買疫苗、捐贈疫苗給社會都非常熱心，指揮中心重申，若有相關的文件進早提出來，政府才能去介入大家一起來做這件事情，讓他能夠更順利。