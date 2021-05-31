台拒陸捐贈國產疫苗　陸外交部：不應淪為政治私利工具

▲大陸「國藥集團」（Sinopharm）新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

大陸部分NGO組織或機關團體近日提出願捐贈大陸國產疫苗，由於受法令限制，遭台政府予以婉拒。對此，大陸外交部發言人汪文斌表示，我們多次表示願意盡最大努力幫助台灣同胞應對疫情，民進黨當局從政治私利出發，對大陸的善意視而不見，甚至惡意污蔑抹黑，百般阻擋大陸疫苗供台，這是對台灣同胞生命健康的漠視和踐踏。

▲大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

對於日本政府研擬向台灣提供疫苗援助，汪文斌則認為，日本目前尚無法確保自身疫苗的充足供給，「在此情況下，日本政府宣佈將研究向台灣地區提供疫苗，受到外界包括島內很多媒體和民眾的質疑，疫苗援助理應回歸挽救生命的初衷，而不應淪為圖謀政治私利的工具。」

汪文斌指出，近日台灣島內許多縣市和團體呼籲，盡快讓台灣民眾用上大陸疫苗，部分機構已宣佈接受大陸捐贈，這些都充分體現了台灣民眾對大陸疫苗的信心。

汪文斌提到，我們多次表示願意盡最大努力幫助台灣同胞應對疫情。而民進黨當局從政治私利出發，對大陸的善意視而不見，甚至惡意污蔑抹黑，百般阻擋大陸疫苗供台，這是對台灣同胞生命健康的漠視和踐踏。

汪文斌強調，中方一貫支持國際抗疫合作，並為此做出了積極的努力，「中方堅決反對借疫情搞政治作秀，甚至干涉中國內政。」