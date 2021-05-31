國產疫苗仍在雙盲階段！高端將供500萬劑　若解盲成功拚下半年量產

▲國產疫苗成為關注焦點。（圖／記者湯興漢攝）

記者張靖榕／綜合報導

衛福部疾管署30日表示已和「高端疫苗」完成簽署「110年國內COVID-19疫苗採購（案號CL110017）」的合約，合計500萬劑疫苗採購，再附上500萬劑的後續擴充。目前疫苗實驗進度仍在雙盲階段，若近期解盲結果成功，將力拚推動後續動作，估計今年下半年開始供應國產疫苗。

不論國內外疫苗研製皆有三階段，在人體試驗中分為兩組，例如，一組施打疫苗則另一組施打生理食鹽水等做對照，此時不論施打或是被施打的人員，皆不知道手中的那管是疫苗還是生理食鹽水，因此稱為「雙盲階段」，並觀察受試者施打的後續反應，之後進行解盲便會清楚疫苗效果為何，有哪些問題需要改進。

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由於政府採購疫苗過程不甚順利，疫情突然爆發而疫苗輸入國內的速度趕不上，國產疫苗的研製就成為國人的焦點之一。在與疾管署簽訂合約後，高端疫苗估計在近期解盲，若解盲成功將會依法申請台灣緊急使用授權（EUA），並力拚下半年開始供應國產疫苗。

公開資訊觀測站上露出的疾管署與高端疫苗的合約內容，當中寫道依採購機關要求，合約其他細節不予公開，而此合約對公司財務、業務的影響，若疫苗研發成果符合主管機關要求並能夠交貨，將對公司營收、財務和業務皆有正面影響。