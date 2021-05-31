陳時中「知名疫苗未做完3期就授權」　醫打臉：個案數都大於3萬人

▲衛福部表示，已與高端、聯亞2間廠商簽約，每家各購買500萬劑國產疫苗。（示意圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

由於國產疫苗尚未進行三期實驗，衛福部就已簽約購買，引發各界熱議。昨日，指揮官陳時中解釋，國際上大部分知名廠牌疫苗，都是二期試驗結束，沒做完三期就申請緊急授權使用，不過一席話立刻遭醫師打臉。

陳時中30日表示，國際上大部分知名廠牌，都是二期試驗做完後，沒做完三期就申請緊急授權使用；而國產疫苗正進行第二期試驗，其中要安全性和有效性要考慮，以目前試驗3、4千人來看，安全性可以得到大家認可，「至於有效性，外界質疑聲較多。」

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然而，北市萬芳醫院精神科醫師潘建志卻在臉書直言，美國已經給輝瑞BNT、嬌生、莫德納緊急使用授權（EUA），「這3支通過美國EUA的疫苗，都在之前完成了第3期隨機、雙盲、安慰劑人體對照組抵抗病毒實驗，且個案數都大於3萬人。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

潘建志還提到，「美國花3千多億（台幣）補助6個藥廠，才回報2個疫苗，補上德國佬的mRNA疫苗...夠了，狂打5個月，美國已漸漸恢復疫情前的生活，不戴口罩了。第三期臨床實驗就是這麼花錢、這麼麻煩、這麼殘酷，沒辦法，人命關天。不過話說回來，3千多億台幣也不過就是蓋一個核四來封存啊。」

此番話引起網友熱烈回響，紛紛直呼「感謝醫者仁德」、「潘醫師是仁醫，po文清楚，不像有些人為了掩護特定而昧著良心，著實看不下去」、「只能說理想很美麗，現實很骨感」、「潘醫師所言也不是完全正確喔！國外這幾支疫苗第三期也沒有完成，是拿期中報告申請緊急授權就開始施打，過去1年實際有在追蹤疫苗新聞的人，一定很常看到緊急授權這個字眼」、「呼，這次我醒了」。