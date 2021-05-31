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陳時中「知名疫苗未做完3期就授權」　醫打臉：個案數都大於3萬人

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲衛福部表示，已與高端、聯亞2間廠商簽約，每家各購買500萬劑國產疫苗。（示意圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

由於國產疫苗尚未進行三期實驗，衛福部就已簽約購買，引發各界熱議。昨日，指揮官陳時中解釋，國際上大部分知名廠牌疫苗，都是二期試驗結束，沒做完三期就申請緊急授權使用，不過一席話立刻遭醫師打臉。

陳時中30日表示，國際上大部分知名廠牌，都是二期試驗做完後，沒做完三期就申請緊急授權使用；而國產疫苗正進行第二期試驗，其中要安全性和有效性要考慮，以目前試驗3、4千人來看，安全性可以得到大家認可，「至於有效性，外界質疑聲較多。」

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然而，北市萬芳醫院精神科醫師潘建志卻在臉書直言，美國已經給輝瑞BNT、嬌生、莫德納緊急使用授權（EUA），「這3支通過美國EUA的疫苗，都在之前完成了第3期隨機、雙盲、安慰劑人體對照組抵抗病毒實驗，且個案數都大於3萬人。」

▲▼國內首批41萬劑AZ疫苗開打，首波開放給第一線醫療人員施打。在疫苗取得困難的現在，這一針更顯得珍貴。（圖／記者湯興漢攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

潘建志還提到，「美國花3千多億（台幣）補助6個藥廠，才回報2個疫苗，補上德國佬的mRNA疫苗...夠了，狂打5個月，美國已漸漸恢復疫情前的生活，不戴口罩了。第三期臨床實驗就是這麼花錢、這麼麻煩、這麼殘酷，沒辦法，人命關天。不過話說回來，3千多億台幣也不過就是蓋一個核四來封存啊。」

此番話引起網友熱烈回響，紛紛直呼「感謝醫者仁德」、「潘醫師是仁醫，po文清楚，不像有些人為了掩護特定而昧著良心，著實看不下去」、「只能說理想很美麗，現實很骨感」、「潘醫師所言也不是完全正確喔！國外這幾支疫苗第三期也沒有完成，是拿期中報告申請緊急授權就開始施打，過去1年實際有在追蹤疫苗新聞的人，一定很常看到緊急授權這個字眼」、「呼，這次我醒了」。

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