佛光山遭已讀不回　蔣萬安怒批：民間捐疫苗已有先例

▲蔣萬安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

佛光山所屬的國際佛光會27日向疾管署申請，希望捐贈20萬至50萬劑疫苗，鴻海創辦人郭台銘也表示願捐500劑BNT疫苗。然而疫情指揮官陳時中定調，疫苗採購須由政府與原廠簽約，並由中央統籌分配。中央作法除了引發地方不滿，國民黨立委蔣萬安更痛批，人命關天 ，且民間捐贈疫苗給政府已有前例，他會再次要求成立疫苗調閱小組釐清事實。

蔣萬安31日在臉書表示，自病毒進入社區以來，已經有數千名民眾染疫確診，每一位消逝的生命，背後代表著一個完整家庭破碎，現在最需要、最迫切的，不是加油、不是拍影片，而是督促政府趕快讓疫苗進口！

蔣萬安指出，佛光山、郭台銘均表達捐贈疫苗給政府分配，但政府的態度、說法變來變去，現在更要求「要由指揮中心與原廠簽約採購」，如果原廠不願意跟指揮中心簽約，疫苗就無法進口，而佛光山日前表示，政府「已讀不回」，他們「不知所措」。

蔣萬安痛批，當各國政府都在為自己的國民瘋搶疫苗的時候，政府是用這種態度回應民間救急的善心，無視於民眾對疫情恐慌以及對生命消逝的悲傷，真的是令人憤怒，官員們能不能慈悲為懷，以蒼生為念？ 民間捐贈疫苗給政府，早已有前例，台塑集團創辦人王永慶、王永在透過基金會，自96年到106年分11年捐贈111萬4000餘劑「肺炎鏈球菌」疫苗，提供政府施打75歲以上的長者。

蔣萬安提到，去年通過的<嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例>第7條：「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施。」、《藥事法》第48-2條也有緊急授權的規定。政府如果真的有心，以往就有前例及法規可以運用，政府是忘記了，還是不願意去做？

蔣萬安強調，這是一場人命關天的戰役，疫苗早一天進口施打，不但能挽救人命，也能減輕第一線辛苦醫護人員的壓力，此時此刻，政府應該放下政治考量、利益算計，盡早協助民間團體完成疫苗捐贈程序，疫苗採購攸關防疫成敗及國人健康權益，但為何超前部署一年多，對外宣傳說買到疫苗，現在疫苗嚴重不足？未來會再次要求成立疫苗調閱小組，把事實調查釐清，向國人清楚交代。