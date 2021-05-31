北市2.2萬劑AZ疫苗施打進度曝光！三分之二醫護打完　明再配發5.6萬劑





▲日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者袁茵／台北報導

最新一批AZ新冠疫苗於27日起分配到各縣市，北市共拿到2.2萬劑，公費一至三類為優先安排施打對象；台北市長柯文哲盼望，防疫人員能盡快在5月31日內全打完，不過截至30日統計，目前只打完1萬5000劑，剩下會陸續在一兩天內打完；而台北市衛生局長黃世傑也證實，中央將於6月1日再配發5.6萬劑AZ疫苗，且施打對象不只一到三類，「應該會擴大。」

台北市長柯文哲要求，相關人員得在5月31日前完成接種，造成30日有大批民眾在聯合醫院各個院區排隊等打疫苗，也讓不少人質疑，這樣排隊成為另類群聚，更可能變成防疫破口。不過柯文哲30日下午說，希望能在短時間內讓最多人接種到疫苗，「這是好事，不是壞事，重點是排隊要維持距離。」

根據台北市政府統計，27日拿到的2.2萬劑疫苗，截至30日共打完約1.5萬劑，還剩下約7000劑左右。被問到會不會要求在31日內打完？北市衛生局專門委員歐佳齡表示，醫護人員大約三分之二打完了，還剩下一點需要分批打，因為疫苗可能產生副作用，若一股腦打完，擔心會有隔天無法照顧病人等情形；至於第一線防疫人員則幾乎全數打完，要等下一批疫苗進來。

而黃世傑31日表示，中央27日分配北市2.2萬劑AZ疫苗，6月1日將再分配5.6萬劑疫苗給北市。至於安排施打對象是否仍是公費一至三類？黃世傑坦言「應該會擴大。」