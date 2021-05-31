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打完2劑疫苗才有8成防護力！醫提醒這點是關鍵：而非嘴上超前部署

▲▼林靜儀醫師認為，各縣市需提升疫苗接種效率，而非單純爭論疫苗數量。（示意圖／路透社）

▲林靜儀醫師認為，各縣市需提升疫苗接種效率，而非單純爭論疫苗數量。（示意圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著台灣本土新冠肺炎（COVID-19）疫情日漸嚴峻，疫苗話題跟著炒得火熱，不僅地方政府首長出言要靠自身力量採購疫苗，就連新北市長侯友宜也在昨（30）日向中央喊話「要疫苗」。不過因疫苗保存本來就有期限，因此施打率成為關鍵，醫師林靜儀表示，目前台灣到手的疫苗，都要施打2劑才有8成以上保護力。

林靜儀醫師30日晚間在臉書上點出目前台灣在防疫與疫苗施打上所面臨的問題與盲點，她認為從各縣市的疫苗接種率，其實可以看出地方政府在城市治理能力的基本功，因為首先需要接種的族群為醫護人員、警消，這些都是地方政府能夠造冊規畫的事，一旦亂了套、無法提高接種率，無論到貨多少劑疫苗，都會成為無用之物。

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林靜儀醫師點出6大項，新冠疫苗接種的關鍵在於倉儲、配送、如何安排人員施打，目前台灣到手的疫苗在上述條件的門檻較低，一旦無法建立順暢的接種系統，則需要低溫冷鏈技術、攝氏零下70度保存的該款疫苗之施打，就會更加困難。

而從南韓等國家的施打經驗來看，疫苗的施打一定是從防疫高危險的族群開始，舉凡醫護人員、警消、免疫力較低的高齡層族群，之後才會往下延伸至一般民眾，若連醫護、警消這種衛生局能掌握的名單都無法妥善安排，擇一般民眾或高齡層施打恐怕更加混亂。

而目前到貨的疫苗，例如阿斯特捷利康（AZ）都需要接種2劑才能確保防護能力到8成，也就是現在做的每步程序，8至12周以後都要再重演一次，如若地方政府在接種族群都能搞得混亂，則之後需施打第2劑疫苗的民眾名單安排，恐怕也是淪為「嘴上的超前佈署」。

另外，目前防疫重點應著重在接種率、施打速度，而不是針對疫苗數量爭論不休，因為優先施打順序越快打完，則下一個施打順序族群的接種就越有機會趕快展開，等到疫苗陸續到貨、數量一多，則其他縣市的民眾也能越早接種。

最後，林靜儀醫師點出，周末須能快速為醫護人員、警消等地方政府可造冊掌握的族群施打疫苗，才可以讓這些族群在周一上班日繼續為台灣奮戰，否則這些族群不可能每天都有時間排隊搶號碼牌。

宇宙人外信》

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