　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

印度變種病毒侵襲廣東新增20例　廣州緊急宣布管制民眾離城

▲廣州緊急宣布民眾離穗管制措施，市民晚間排隊施打疫苗。（圖／CFP）

▲廣州緊急宣布民眾離穗管制措施，市民晚間排隊施打疫苗。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

廣東受新冠肺炎印度變異病毒侵襲，5月30日0-24時，新增本土確診病例20例（16例為無症狀轉確診），以廣州增加18例最為嚴重，佛山則有2例無症狀轉確診案例。對此，廣州疫情防控指揮部也於昨（30）緊急宣布，自22時起離穗人員必須具備72小時的核檢證明，以減少人員流動帶來風險。

▲廣州疫情升溫，民眾離城須備妥72小時內核檢報告。（圖／CFP）

▲廣州疫情升溫，民眾離城須備妥72小時內核檢報告。（圖／CFP）

廣州市新冠肺炎防控指揮部發佈的加強離穗車輛和人員管理通告指出，通過廣州轄區內機場、鐵路、公路客運站等離穗的旅客（不含外地中轉旅客），須憑「健康碼」綠碼，並持有72小時內核酸檢測陰性證明。因未能及時出具核酸檢測陰性證明無法按時出發的旅客可申請免費退改簽。

離穗出省的小型汽車司乘人員，須持有72小時內核酸檢測陰性證明，以備查驗。為確保貨運車輛正常運行，廣州市將設立若干幹線貨車司機核酸檢測點，為貨車司機提供核酸檢測免費服務。

▲印度變異毒株肆虐廣東，使當地疫情突然增溫。（圖／CFP）

▲印度變異毒株肆虐廣東，使當地疫情突然增溫。（圖／CFP）

至於這波廣東疫情突然增溫，研究人員將矛頭指向新冠肺炎印度變異毒株，由於該毒株的特性之一就是傳播速度極快，再加上已累積至24人染疫的「早茶傳播鏈」擴張迅速，導致受影響最大的廣州市緊急採取阻斷疫情傳播的管制民眾離城措施。

ET快訊
快訊／雙和3護理師「遭確診患者砍傷」　院方急回應
李千那遭詐騙！4截圖還原過程　損失金額曝光
62歲確診男不滿「被隔離太久」！　持刀砍傷3醫護
昨天才簽約！「高端疫苗」亮燈跌停　股民傻眼：都跑了
快訊／護理師被砍、傳各院物資不足　指揮中心11:30緊急說明
台北醫院「戶外搭棚收患者」畫面瘋傳！院方緊急回應
快訊／侯友宜宣布：1200坪疫苗接種站正式啟動！每天快篩2千
遭確診男持刀砍　雙和醫院「3護理師傷勢曝」！她腹部中刀急救中
快訊／桃園、新竹同步宣布「市場分流」：看身分證尾數！
快訊／郭台銘拚72hr備妥8大文件　週三向指揮中心申請BNT

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

印度變種病毒侵襲廣東新增20例　廣州緊急宣布管制民眾離城

中共建黨百年　延安紅色景點吹濃濃愛國風

影／「千里黃河一壺收」超震撼　壺口瀑布水變清了！

人民幣升破6.4　陸專家：不可持續「將衝擊中小企業」

大陸6／10停止疫苗第一針接種？　央視：保障第二劑「7月恢復」

雲南野象團闖車行！　男子躲車內裝死「與象群大眼瞪小眼」

廣州新一波疫情為印度變種病毒　一周26人感染「傳播又快又強」

「天舟二號」太空送貨　為太空人快遞「魚香肉絲、宮保雞丁」

美天價國防預算的暗盤　劉和平：已展現介入台海的意圖

差一個轉彎過關！　女被惡意逼停...哭喊「都路考4個月了！」

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

尤秋興虧顏志琳諧音「顏值零」　KID揪唱《我很好騙》出現小鬼畫面...哭了

隔離母子要見「確診爸最後一面」　車隊自願當專車...全副武裝接送

中央砸6千億紓困！柯轟別做奇怪事　「綁樁腳也不用這麼多」不如買疫苗

劉嘉玲「公園嗨跳廣場舞」沒人發現！　還被大叔提醒舞步...網笑翻

印度變種病毒侵襲廣東新增20例　廣州緊急宣布管制民眾離城

中共建黨百年　延安紅色景點吹濃濃愛國風

影／「千里黃河一壺收」超震撼　壺口瀑布水變清了！

人民幣升破6.4　陸專家：不可持續「將衝擊中小企業」

大陸6／10停止疫苗第一針接種？　央視：保障第二劑「7月恢復」

雲南野象團闖車行！　男子躲車內裝死「與象群大眼瞪小眼」

廣州新一波疫情為印度變種病毒　一周26人感染「傳播又快又強」

「天舟二號」太空送貨　為太空人快遞「魚香肉絲、宮保雞丁」

美天價國防預算的暗盤　劉和平：已展現介入台海的意圖

差一個轉彎過關！　女被惡意逼停...哭喊「都路考4個月了！」

幸福企業！十銓再發萬元端午節防疫補助金

台鐵釋善意！　承租人可緩繳3個月租金、定額權利金

詹皇稱在泡泡區患「PTSD」　奧蘭多市長回應了

國產疫苗二期沒完成就簽約　孫大千提出6大疑點

傳疫情假訊息挨罰3萬　魔術師曝慘痛過程：別以為出於好意就轉

LIVE／台北醫院「戶外搭棚躺滿病患」！陳宗彥最新說明

疫期鼓勵民眾宅在家　桃園路外汽機車停車格假日不收費

全球人壽、富邦人壽挺保戶！　因應疫情放寬理賠認定

瑪莎拉蒂第二款休旅車「Gracale」偽裝現身　海神要賺飽飽了？

雙和3護理師「遭確診患者砍傷」　院方急回應：受傷同仁生命徵象穩定

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

大陸熱門新聞

影／千里黃河一壺收　陝北壺口瀑布

中共百年　延安紅色景點吹愛國風

20歲辣模當著男友面跳樓亡！生前黑暗8hrs曝光

人民幣升破6.4　陸專家：不可持續

爸媽揪女兒3P　毀三觀139張照片外流

陸「人造太陽」創紀錄　1.2億℃運行101秒

小學生「故意考第二名」　老師給高分大讚

雲南野象團闖車行！

陸6/10停疫苗第一針接種？　央視曝原因：7月恢復

廣州疫情為印度變種病毒　傳播又快又強

南京鬧市殺7人！殺人魔開車「來回輾壓」白衣女

印度變種病毒侵襲廣東新增20例 廣州緊急宣布管制民眾離城

大陸5款疫苗「優缺點」總整理　

路考遭惡意逼停　女當街崩潰痛哭

更多熱門

相關新聞

「高端疫苗」亮燈跌停　股民：先賣先贏

「高端疫苗」亮燈跌停　股民：先賣先贏

衛福部疾管署30日表示已和「高端疫苗」完成簽署「110年國內COVID-19疫苗採購（案號CL110017）」的合約，合計500萬劑疫苗採購，再附上500萬劑的後續擴充。不過，高端疫苗今（31）日才剛開盤，隨後就亮燈跌停，引發外界議論紛紛，還有網友表示，「有訂單跌個屁」、「不是説會漲爆？怎麼辦」。

2400名員工確診　泰國最大台商「泰金寶」遭官方封廠

2400名員工確診　泰國最大台商「泰金寶」遭官方封廠

醫提醒疫苗施打關鍵：而非嘴上超前部署

醫提醒疫苗施打關鍵：而非嘴上超前部署

胡志明市1300萬人將「全面篩檢」

胡志明市1300萬人將「全面篩檢」

縣市疫苗接種率才是重點　醫6點解析

縣市疫苗接種率才是重點　醫6點解析

關鍵字：

新冠肺炎病毒變種病毒變異毒株廣東廣州早茶

讀者迴響

熱門新聞

疫情再2個月見曙光？　醫：歹勢太久了！現在就看到

鮪魚路邊親密任摸　男友手伸衣內

即／雙和醫院「確診病患持刀砍醫護」

台中13人群聚感染　媽自責致電道歉

高雄3天打完2.1萬劑疫苗　作家讚感動

杜汶澤開大車外出！停車見感人畫面：善良台灣人

灌全台水庫！單日累積雨量出爐　最大贏家破257毫米

捐疫苗一定要中央簽約？北醫學者揭關鍵

快訊／社交距離App別刪！負責人將「上傳大量確診者」資料

感謝醫護！女醫兒「高燒38度」急快篩結果曝

家族8人確診！他曝「人力、病床不足」慘況

國產疫苗三期實驗沒做就買！指揮中心說明

快訊／桃園宣布「市場分流」：與新竹同步實施

颱風最快今生成大迴轉　鋒面滯留全台再下2天防豪雨

雷／《全明星》曹佑寧再破節目紀錄

更多

最夯影音

更多
四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻
禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面