印度變種病毒侵襲廣東新增20例　廣州緊急宣布管制民眾離城

▲廣州緊急宣布民眾離穗管制措施，市民晚間排隊施打疫苗。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

廣東受新冠肺炎印度變異病毒侵襲，5月30日0-24時，新增本土確診病例20例（16例為無症狀轉確診），以廣州增加18例最為嚴重，佛山則有2例無症狀轉確診案例。對此，廣州疫情防控指揮部也於昨（30）緊急宣布，自22時起離穗人員必須具備72小時的核檢證明，以減少人員流動帶來風險。

▲廣州疫情升溫，民眾離城須備妥72小時內核檢報告。（圖／CFP）

廣州市新冠肺炎防控指揮部發佈的加強離穗車輛和人員管理通告指出，通過廣州轄區內機場、鐵路、公路客運站等離穗的旅客（不含外地中轉旅客），須憑「健康碼」綠碼，並持有72小時內核酸檢測陰性證明。因未能及時出具核酸檢測陰性證明無法按時出發的旅客可申請免費退改簽。

離穗出省的小型汽車司乘人員，須持有72小時內核酸檢測陰性證明，以備查驗。為確保貨運車輛正常運行，廣州市將設立若干幹線貨車司機核酸檢測點，為貨車司機提供核酸檢測免費服務。

▲印度變異毒株肆虐廣東，使當地疫情突然增溫。（圖／CFP）

至於這波廣東疫情突然增溫，研究人員將矛頭指向新冠肺炎印度變異毒株，由於該毒株的特性之一就是傳播速度極快，再加上已累積至24人染疫的「早茶傳播鏈」擴張迅速，導致受影響最大的廣州市緊急採取阻斷疫情傳播的管制民眾離城措施。