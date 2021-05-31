　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2400名員工確診　泰國最大台商「泰金寶」遭官方封廠

泰金寶泰國碧武里工廠驚爆群聚感染事件，由於染疫員工人數龐大，當地政府已經勒令所有人不准進出廠區，圖為泰金寶董事長許勝雄。

▲泰金寶泰國碧武里工廠驚爆群聚感染事件，由於染疫員工人數龐大，當地政府已經勒令所有人不准進出廠區，圖為泰金寶董事長許勝雄。

圖文／鏡週刊

不只台灣疫情蔓延，泰國4月初也爆發第3波疫情，比前一波更嚴重，就連在當地最大的台商泰金寶，也驚爆鄰近曼谷的佛丕府碧武里工廠發生嚴重群聚感染，遭官方停工處分。本刊接獲爆料，指碧武里廠區內確診超過2,400人，泰國官方除祭出封廠令，還要求在廠內設置方艙醫院，不滿的泰國民眾憤而縱火洩憤，被關在廠區內的緬甸籍員工也群起抗議，嚴重影響泰金寶營運，更重傷台商在泰國的形象。

新冠肺炎（COVID-19）疫情未見緩和，不僅台灣確診個案爆增，鄰近的東南亞國家，包括越南、泰國也都疫情升溫，甚至傳出要求廠商封廠停工。泰國最大台商—金仁寶集團旗下的泰金寶泰國工廠日前就爆發嚴重的群聚感染，甚至遭泰國官方下令暫時關廠停工，成為本波疫情最大的受害者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本刊接獲讀者爆料指出，5月20日，泰國佛丕府官員發出公文下令，除非獲得疾病管制官員的授權，泰金寶位於當地的碧武里工廠28天內禁止人員進出，違者可依《傳染病法》判處1年以下監禁或泰銖10萬元的罰款。

此一消息，也被泰國媒體《曼谷郵報》（Bankok Post）和《泰叻報》（Thairath）在2天後揭露，直指泰金寶碧武里廠區累計確診人數達1,690人，成為佛丕府疫情熱區，工廠從20日開始封鎖14天，住在宿舍內的工人禁止離開宿舍，工廠內設置臨時醫院收治患者，不住宿舍的工人也被要求自我隔離。

新聞曝光隔天5月23日，身為上市公司的泰金寶才發布重大訊息公告，「近期疫情擴散，由曼谷地區擴散到其他省分，最終也影響到碧武里工廠的某些員工，本公司立即密切與防疫中心及當地衛生局研討防疫措施，並決定從5月20日到6月3日的14天內暫停部分產線。泰金寶有配套措施可以支援碧武里，此次疫情短期內應可緩解，亦對公司整體營運無重大影響。」

泰金寶的公告輕描淡寫，但知情人士透露並非這麼回事，「實際情況遠比公告的還嚴重！員工甚至在微博上發文：還有3千多人在等待檢測結果，不知道工廠高層看到這些數字下一步是什麼？難道就是隔離這一條嗎？不知道會不會派飛機來接我們，第一次出國工作碰上這事。」爆料人士直言：「現在沒有人想被派到碧武里支援，我也不太相信14天可以順利復工。」


更多鏡週刊報導
【泰金寶染疫封廠1】員工踢爆染疫繼續上班害失控　泰金寶公告竟輕描淡寫
【泰金寶染疫封廠2】廠區急蓋方艙醫院收確診者　環境惡劣員工抗爭還直播
【泰金寶染疫封廠3】廠區確診率比泰國高百倍重創形象　泰金寶回應了

ET快訊
快訊／雙和3護理師「遭確診患者砍傷」　院方急回應
李千那遭詐騙！4截圖還原過程　損失金額曝光
62歲確診男不滿「被隔離太久」！　持刀砍傷3醫護
昨天才簽約！「高端疫苗」亮燈跌停　股民傻眼：都跑了
快訊／護理師被砍、傳各院物資不足　指揮中心11:30緊急說明
台北醫院「戶外搭棚收患者」畫面瘋傳！院方緊急回應
快訊／侯友宜宣布：1200坪疫苗接種站正式啟動！每天快篩2千
遭確診男持刀砍　雙和醫院「3護理師傷勢曝」！她腹部中刀急救中
快訊／桃園、新竹同步宣布「市場分流」：看身分證尾數！
快訊／郭台銘拚72hr備妥8大文件　週三向指揮中心申請BNT

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵釋善意！　承租人可緩繳3個月租金、定額權利金

LIVE／台北醫院「戶外搭棚躺滿病患」！陳宗彥最新說明

雙和3護理師「遭確診患者砍傷」　院方急回應：受傷同仁生命徵象穩定

確診男砍傷3醫護！全國醫師醫療產業工會：醫護人員不應在前線挨刀

阿嬤不識字「呆站門口」買嘸紙尿褲！她幫寫實聯制…曝獨居者辛酸

陳時中「知名疫苗未做完3期就授權」　醫打臉：個案數都大於3萬人

疫苗施打進度一次看！15萬劑AZ分配各縣市　高雄2.1萬最快打完

快訊／雙和醫院醫護被砍、傳各院物資不足　陳宗彥11:30臨時記者會說明

7天來新低！學生確診單日增15人　全台累計287染疫生

南台灣首座　台積電捐贈奇美醫學中心「零接觸防疫採檢站」

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

尤秋興虧顏志琳諧音「顏值零」　KID揪唱《我很好騙》出現小鬼畫面...哭了

隔離母子要見「確診爸最後一面」　車隊自願當專車...全副武裝接送

中央砸6千億紓困！柯轟別做奇怪事　「綁樁腳也不用這麼多」不如買疫苗

劉嘉玲「公園嗨跳廣場舞」沒人發現！　還被大叔提醒舞步...網笑翻

台鐵釋善意！　承租人可緩繳3個月租金、定額權利金

LIVE／台北醫院「戶外搭棚躺滿病患」！陳宗彥最新說明

雙和3護理師「遭確診患者砍傷」　院方急回應：受傷同仁生命徵象穩定

確診男砍傷3醫護！全國醫師醫療產業工會：醫護人員不應在前線挨刀

阿嬤不識字「呆站門口」買嘸紙尿褲！她幫寫實聯制…曝獨居者辛酸

陳時中「知名疫苗未做完3期就授權」　醫打臉：個案數都大於3萬人

疫苗施打進度一次看！15萬劑AZ分配各縣市　高雄2.1萬最快打完

快訊／雙和醫院醫護被砍、傳各院物資不足　陳宗彥11:30臨時記者會說明

7天來新低！學生確診單日增15人　全台累計287染疫生

南台灣首座　台積電捐贈奇美醫學中心「零接觸防疫採檢站」

幸福企業！十銓再發萬元端午節防疫補助金

台鐵釋善意！　承租人可緩繳3個月租金、定額權利金

詹皇稱在泡泡區患「PTSD」　奧蘭多市長回應了

國產疫苗二期沒完成就簽約　孫大千提出6大疑點

傳疫情假訊息挨罰3萬　魔術師曝慘痛過程：別以為出於好意就轉

LIVE／台北醫院「戶外搭棚躺滿病患」！陳宗彥最新說明

疫期鼓勵民眾宅在家　桃園路外汽機車停車格假日不收費

全球人壽、富邦人壽挺保戶！　因應疫情放寬理賠認定

瑪莎拉蒂第二款休旅車「Gracale」偽裝現身　海神要賺飽飽了？

雙和3護理師「遭確診患者砍傷」　院方急回應：受傷同仁生命徵象穩定

香港馬尾妹當街脫褲！ 「露兩顆渾圓」服飾店前解放　

生活熱門新聞

疫情再2個月見曙光？　醫：歹勢太久了！現在就看到

即／雙和醫院「確診病患持刀砍醫護」

高雄3天打完2.1萬劑疫苗　作家讚感動

灌全台水庫！單日累積雨量出爐　最大贏家破257毫米

捐疫苗一定要中央簽約？北醫學者揭關鍵

快訊／社交距離App別刪！負責人將「上傳大量確診者」資料

感謝醫護！女醫兒「高燒38度」急快篩結果曝

家族8人確診！他曝「人力、病床不足」慘況

國產疫苗三期實驗沒做就買！指揮中心說明

快訊／桃園宣布「市場分流」：與新竹同步實施

颱風最快今生成大迴轉　鋒面滯留全台再下2天防豪雨

台灣能「群體免疫」新冠？醫曝關鍵

遭確診男持刀砍…雙和醫院「3護理師傷勢曝」！

快訊／陳宗彥11:30召開臨時記者會說明

更多熱門

相關新聞

醫提醒疫苗施打關鍵：而非嘴上超前部署

醫提醒疫苗施打關鍵：而非嘴上超前部署

隨著台灣本土新冠肺炎（COVID-19）疫情日漸嚴峻，疫苗話題跟著炒得火熱，不僅地方政府首長出言要靠自身力量採購疫苗，就連新北市長侯友宜也在昨（30）日向中央喊話「要疫苗」。不過因疫苗保存本來就有期限，因此施打率成為關鍵，醫師林靜儀表示，目前台灣到手的疫苗，都要施打2劑才有8成以上保護力。

胡志明市1300萬居民將「全面篩檢」

胡志明市1300萬居民將「全面篩檢」

縣市疫苗接種率才是重點　醫6點解析

縣市疫苗接種率才是重點　醫6點解析

新加坡封鎖2周見效　李顯龍將宣布解封計畫

新加坡封鎖2周見效　李顯龍將宣布解封計畫

曾收115萬劑疫苗自打臉　時任副署長是陳時中

曾收115萬劑疫苗自打臉　時任副署長是陳時中

關鍵字：

鏡週刊泰金寶新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

疫情再2個月見曙光？　醫：歹勢太久了！現在就看到

鮪魚路邊親密任摸　男友手伸衣內

即／雙和醫院「確診病患持刀砍醫護」

台中13人群聚感染　媽自責致電道歉

高雄3天打完2.1萬劑疫苗　作家讚感動

杜汶澤開大車外出！停車見感人畫面：善良台灣人

灌全台水庫！單日累積雨量出爐　最大贏家破257毫米

捐疫苗一定要中央簽約？北醫學者揭關鍵

快訊／社交距離App別刪！負責人將「上傳大量確診者」資料

感謝醫護！女醫兒「高燒38度」急快篩結果曝

家族8人確診！他曝「人力、病床不足」慘況

國產疫苗三期實驗沒做就買！指揮中心說明

快訊／桃園宣布「市場分流」：與新竹同步實施

颱風最快今生成大迴轉　鋒面滯留全台再下2天防豪雨

雷／《全明星》曹佑寧再破節目紀錄

更多

最夯影音

更多
四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻
禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面