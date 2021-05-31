2400名員工確診　泰國最大台商「泰金寶」遭官方封廠

▲泰金寶泰國碧武里工廠驚爆群聚感染事件，由於染疫員工人數龐大，當地政府已經勒令所有人不准進出廠區，圖為泰金寶董事長許勝雄。

圖文／鏡週刊

不只台灣疫情蔓延，泰國4月初也爆發第3波疫情，比前一波更嚴重，就連在當地最大的台商泰金寶，也驚爆鄰近曼谷的佛丕府碧武里工廠發生嚴重群聚感染，遭官方停工處分。本刊接獲爆料，指碧武里廠區內確診超過2,400人，泰國官方除祭出封廠令，還要求在廠內設置方艙醫院，不滿的泰國民眾憤而縱火洩憤，被關在廠區內的緬甸籍員工也群起抗議，嚴重影響泰金寶營運，更重傷台商在泰國的形象。

新冠肺炎（COVID-19）疫情未見緩和，不僅台灣確診個案爆增，鄰近的東南亞國家，包括越南、泰國也都疫情升溫，甚至傳出要求廠商封廠停工。泰國最大台商—金仁寶集團旗下的泰金寶泰國工廠日前就爆發嚴重的群聚感染，甚至遭泰國官方下令暫時關廠停工，成為本波疫情最大的受害者。

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本刊接獲讀者爆料指出，5月20日，泰國佛丕府官員發出公文下令，除非獲得疾病管制官員的授權，泰金寶位於當地的碧武里工廠28天內禁止人員進出，違者可依《傳染病法》判處1年以下監禁或泰銖10萬元的罰款。

此一消息，也被泰國媒體《曼谷郵報》（Bankok Post）和《泰叻報》（Thairath）在2天後揭露，直指泰金寶碧武里廠區累計確診人數達1,690人，成為佛丕府疫情熱區，工廠從20日開始封鎖14天，住在宿舍內的工人禁止離開宿舍，工廠內設置臨時醫院收治患者，不住宿舍的工人也被要求自我隔離。

新聞曝光隔天5月23日，身為上市公司的泰金寶才發布重大訊息公告，「近期疫情擴散，由曼谷地區擴散到其他省分，最終也影響到碧武里工廠的某些員工，本公司立即密切與防疫中心及當地衛生局研討防疫措施，並決定從5月20日到6月3日的14天內暫停部分產線。泰金寶有配套措施可以支援碧武里，此次疫情短期內應可緩解，亦對公司整體營運無重大影響。」

泰金寶的公告輕描淡寫，但知情人士透露並非這麼回事，「實際情況遠比公告的還嚴重！員工甚至在微博上發文：還有3千多人在等待檢測結果，不知道工廠高層看到這些數字下一步是什麼？難道就是隔離這一條嗎？不知道會不會派飛機來接我們，第一次出國工作碰上這事。」爆料人士直言：「現在沒有人想被派到碧武里支援，我也不太相信14天可以順利復工。」



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