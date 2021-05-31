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印度變異株快又急！廣州「早茶傳播鏈」驚人擴散　一頓飯就中

▲▼大陸新冠肺炎,廣東新冠肺炎,廣東。（圖／翻攝自中新社）

▲廣東突爆新冠肺炎本土疫情。（圖／翻攝自中新社，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

廣州近日突爆本土疫情，自5月21日至5月30日，累計報告確診病例5例，無症狀感染者21例。廣州市衛健委副主任陳斌通報，感染者的基因測序結果高度同源，均為傳播速度極快的印度變種病毒。

綜合陸媒報導，5月29日0時，廣州第一輪核酸擴大排查現場採樣工作基本結束，累計檢測225.26萬人次，截止到30日14時，此輪排查中共發現感染者20人，其中無症狀感染者19人，確診病例1人。其中在之前隔離觀察的密接者中，甄別排查發現的有12人，另外8人流調顯示均與之前陽性病例有共同聚餐、活動軌跡重疊等情形。

為切斷病毒傳播途徑，廣州市疫情防控指揮部決定，自30日起，在荔灣區繼續組織核酸篩查的基礎上，進一步擴大全民檢測範圍，並覆蓋到越秀區、海珠區全域，以及天河區、白雲區、番禺區的重點區域。

▲▼大陸新冠肺炎,廣東新冠肺炎,廣東。（圖／翻攝自中新社）

廣州市疾控中心副主任張周斌總結此波疫情的兩大特點，第一是疫情是通過共同居住、共同就餐等相對密閉的場合受到感染後造成的傳播，感染者之間具明確傳播鏈條。第二，病毒傳播速度非常快，傳播力很強，其中傳播速度快是此次疫情和以往最大的不同，傳播力強則體現在病毒可通過吃一頓飯，短暫的非直接接觸就可傳播。

本輪疫情中，早茶餐廳成為傳播中樞。首個病例為醫療機構發熱門診監測中排查發現的核酸疑似陽性人員75歲郭女。據廣州市疫情防控新聞發布會本月21日通報，住在荔灣區龍津街道錦龍社區的郭女18日自覺不適服用感冒藥，隔天出現低熱，隨後在20日下午到荔灣區中心醫院發熱門診就診並接受例行核酸檢測，當晚報告初篩結果陽性。

21日，經疾控中心覆核為陽性，確診為輕症患者。專家組綜合評估後，初步判斷郭女為境外輸入關聯確診新冠肺炎病例，其病毒屬於在印度出現的新冠病毒變異株，不排除是意外暴露造成偶發感染。據郭女行程軌跡顯示，她發病前曾去過荔灣區6家餐廳吃飯，導致病毒恐怖擴散，其中，一名47歲的女服務員，在沒戴口罩的情況下，給她送過餐就中標。

此外，受新一輪疫情的刺激，廣東各地民眾接種疫苗的意願飆升，連日來主要城市的疫苗接種點都出現排隊人潮。

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