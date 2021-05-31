　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

最美抗癌網紅30歲病逝！隱瞞絕望鼓勵癌友　悲嘆：想和他走到最後

▲▼南韓抗癌網紅黎明病逝，得年30歲。（圖／翻攝自Instagram@2dawn_）

▲南韓抗癌網紅黎明病逝，得年30歲。（圖／翻攝自Instagram@2dawn_）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓知名抗癌網紅「黎明」（새벽）於2019年被醫師診斷罹患淋巴癌第4期，儘管經歷多次化療，卻還是於昨（30）日撒手人寰，享年30歲。她原本是美妝Youtuber，就算患病仍堅持拍攝影片，剪去亮麗秀髮宣示抗癌決心，其形象清新、笑容爽朗，也鼓勵不少罹癌病友，如今她病逝的消息讓各界哀痛萬分。

根據《朝鮮日報》、《韓國日報》、《紐西斯通訊社》等多間韓媒報導，黎明在經歷2年多的抗癌治療，病況卻不見好轉，她曾經於去年1月透露，市面上的抗癌藥物已無法治癒體內的癌細胞，如今所屬經紀公司的代表金恩夏（김은하，音譯）於30日在Instagram上發文證實她病逝的消息。

▲▼所屬經紀公司代表發出聲明，字裡行間充滿哀戚與不捨。（圖／翻攝自Instagram）

▲所屬經紀公司代表發出聲明，字裡行間充滿哀戚與不捨。（圖／翻攝自Instagram）

金恩夏表示，「如此耀眼且珍貴的我的老朋友、公司旗下的網紅黎明，本名李貞珠（이정주，音譯）今天早晨成為天上的繁星，我不知該怎麼形容這份悲傷與荒忙感，7年前她以非常親切且爽朗的態度招呼，結起我倆的緣分，我們分享了悲喜、分享悲傷與幸福、完成各種挑戰與成就。」

「黎明經歷長久的抗癌生活，卻仍未失去希望，我不會忘記這一份勇氣與精神！」

▼黎明生前分享抗癌生活的各種點滴。

黎明生前是知名美妝Youtuber，光是頻道的訂閱數就高達64萬多人，2019年2月被診斷罹患淋巴癌第4期，進而開起漫長且艱辛的抗癌生活，儘管經過化療後一度有清除體內癌細胞的跡象，病況卻還是不太樂觀。不過她擔心，若如實向粉絲秉告病況，可能會使治療中的癌友失去希望，因此堅持只在影片中呈現開朗、樂觀的模樣。

她在今年4月15日上傳最後一支影片時表示，「我在醫院聽到不太樂觀的消息，幾乎快要精神崩潰。雖是如此，不過我還是決定轉換心態，不去擔心未來不太會發生的事。過去我太依靠醫院，自己卻不努力，未來我決定將更積極、更努力。」

據悉，黎明有一位交往長達5年多的男朋友旻建（민건，音譯），她在去年11月登上SBS Plus的綜藝節目「吃飯了嗎？姜鎬童的飯心」（밥은 먹고 다니냐? - 강호동의 밥心）時透露，她曾因抗癌生活太過辛苦而一度放棄治療，是貼心的男友在旁叮囑，且落淚痛哭「擔心醒來時失去妳」，才決心繼續對抗病魔。她也在節目表示，希望能與男友攜手走到最後。

►萬粉YouTuber剃光長髮　露鎖骨傷疤宣告抗癌　正向美拒絕被病痛拘限
►最美抗癌網紅！癌細胞「爆發成長」病情惡化　她隱瞞絕望只為鼓勵癌友

宇宙人外信》

：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
最美抗癌網紅30歲病逝！　最後發聲影片令人心痛
搶先郭董！台大教授獲1000萬劑疫苗　今向衛福部遞申請書
疫苗不是挑iPhone！　在美台人揭5件事：謠言會傷害台灣
確診婦「死後復活」真相曝光！　竟是中央搞烏龍
快訊／入境離島者「全面普篩」　7天內設置完成
里民父肺炎過世被當新冠「要當天火化」　王欣儀重話轟中央
快訊／大雨特報擴大4縣市！　大雷雨強灌台中、苗栗
快訊／澎湖疑染疫月嫂友人2採陽！同桌聚餐匡列
快訊／8400億紓困預算三讀通過！　首波補助款6月4日入帳
快訊／台北醫院「戶外搭棚」收患者惹議！指揮中心4點澄清
快訊／近11年「技巧性」詐助理費333萬　潘懷宗遭起訴！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

62%日人認為東奧應延期或取消！菅義偉支持率「創新低」剩40%

「萬用疫苗」打遍各種冠狀病毒？　人體「交叉反應抗體」有助開發

戰鬥夫妻太激動「陽台瞬間崩塌」　她只穿內衣慘從7公尺高墜地

最美抗癌網紅30歲病逝！隱瞞絕望鼓勵癌友　悲嘆：想和他走到最後

亞洲輸了抗疫之戰！　專家曝「疫苗覆蓋率超低」主因：人們不著急

印度變種將再次突變！傳播速度已超越人類疫調　恐釀更大疫情風暴

拯救全國5%疫苗接種率　加拿大延長AZ存貨使用效期30天

蓬佩奧曝：武漢實驗室秘密進行「軍事研究」　恐造更多致命病毒！

全球疫苗接種率一次看！中美印排名前3　台灣僅1.6%人施打遠遠落後

美韓宣布終止飛彈指南　北韓首回應！怒嗆「美國好戰」

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

尤秋興虧顏志琳諧音「顏值零」　KID揪唱《我很好騙》出現小鬼畫面...哭了

隔離母子要見「確診爸最後一面」　車隊自願當專車...全副武裝接送

劉嘉玲「公園嗨跳廣場舞」沒人發現！　還被大叔提醒舞步...網笑翻

中央砸6千億紓困！柯轟別做奇怪事　「綁樁腳也不用這麼多」不如買疫苗

62%日人認為東奧應延期或取消！菅義偉支持率「創新低」剩40%

「萬用疫苗」打遍各種冠狀病毒？　人體「交叉反應抗體」有助開發

戰鬥夫妻太激動「陽台瞬間崩塌」　她只穿內衣慘從7公尺高墜地

最美抗癌網紅30歲病逝！隱瞞絕望鼓勵癌友　悲嘆：想和他走到最後

亞洲輸了抗疫之戰！　專家曝「疫苗覆蓋率超低」主因：人們不著急

印度變種將再次突變！傳播速度已超越人類疫調　恐釀更大疫情風暴

拯救全國5%疫苗接種率　加拿大延長AZ存貨使用效期30天

蓬佩奧曝：武漢實驗室秘密進行「軍事研究」　恐造更多致命病毒！

全球疫苗接種率一次看！中美印排名前3　台灣僅1.6%人施打遠遠落後

美韓宣布終止飛彈指南　北韓首回應！怒嗆「美國好戰」

北市首日啟動「快篩陽性分流」條件曝光　黃珊珊提3種社區居家隔離

防疫在家吃泰式、蔬食料理！「9大惜食餐廳」供外送或宅配

新北168個市場跟進「身分證尾數」分流？　侯友宜：由各自治會訂定

只有一點咳嗽！染疫伯「僅半天」突惡化　護理師：連道別時間都沒有

62%日人認為東奧應延期或取消！菅義偉支持率「創新低」剩40%

還在群聚！桃園18男女凌晨在國小前「聊天」　警開單告發

中華男籃林庭謙共3人退訓　3位UBA超新星緊急遞補

法網／世界第二梅德韋傑夫四年0勝　維基先幫寫首輪遊要破魔咒

普門游擊掛保證　張仁瑋跟隨學長馬傑森挑戰中職

以羈押恐嚇共犯證人說出不利案情　桃院法官何宇宸遭罰款3月薪俸

香港馬尾妹當街脫褲！ 「露兩顆渾圓」服飾店前解放　

國際熱門新聞

佛州音樂會3人無差別掃射2死20傷

中國科學家「反向工程」掩飾病毒人造痕跡

英情報圈：新冠病毒可能從武漢病毒所外洩

看家中監視器怕爆！櫥櫃竟住陌生女人

馬來西亞增設大型接種中心抗疫 拚單日施打15萬人

越南出現「新」變種！混合印度、英國毒株

特斯拉自動駕駛成「酒駕神器」影片曝光

新冠病毒不溯源　未來恐出現covid-32

印度變種將再次突變！恐釀更大疫情風暴

印度：6月1.2億劑供民眾施打

迪士尼遇見「謀殺犯」　她看電視嚇傻

以色列「造王者出現」　納坦雅胡執政12年恐退位

新加坡封鎖2周見效　李顯龍將宣布解封計畫

即／美國贈南韓百萬劑嬌生疫苗！本周抵達

更多熱門

相關新聞

全球疫苗接種率一次看！台灣僅1%遠遠落後

全球疫苗接種率一次看！台灣僅1%遠遠落後

全球至今已打出超過18億劑新冠疫苗，中國和美國的接種率最高，分別打出了5.88億和2.91億劑疫苗，排名第三的印度也已接種約2.01億劑。台灣的疫苗接種人數在5月28日達33萬5357人，接種率約略1.6%，仍遠遠落後世界各地。《ETtoday新聞雲》整理出全球各地的疫苗接種率概括如下。

美韓終止飛彈指南　北韓怒嗆「美國好戰」

美韓終止飛彈指南　北韓怒嗆「美國好戰」

醫科22歲鮮肉失蹤亡！朋友手機終被尋獲

醫科22歲鮮肉失蹤亡！朋友手機終被尋獲

拜登超頭痛！北韓核設施「還在運轉」

拜登超頭痛！北韓核設施「還在運轉」

即／美國贈南韓百萬劑嬌生疫苗！本周抵達

即／美國贈南韓百萬劑嬌生疫苗！本周抵達

關鍵字：

日韓要聞南韓網紅黎明새벽抗癌淋巴癌病逝美妝Youtuber

讀者迴響

熱門新聞

疫情再2個月見曙光？　醫：歹勢太久了！現在就看到

即／雙和醫院「確診病患持刀砍醫護」

鮪魚路邊親密任摸　男友手伸衣內

快訊／桃園宣布「市場分流」：與新竹同步實施

「高端疫苗」亮燈跌停　股民：先賣先贏

遭確診男持刀砍…雙和醫院「3護理師傷勢曝」！

快訊／陳宗彥11:30召開臨時記者會說明

杜汶澤開大車外出！停車見感人畫面：善良台灣人

台中13人群聚感染　媽自責致電道歉

高雄3天打完2.1萬劑疫苗　作家讚感動

灌全台水庫！單日累積雨量出爐　最大贏家破257毫米

捐疫苗一定要中央簽約？北醫學者揭關鍵

快訊／社交距離App別刪！負責人將「上傳大量確診者」資料

快訊／侯友宜宣布：1200坪大型疫苗接種站正式啟動　每天快篩2千人

感謝醫護！女醫兒「高燒38度」急快篩結果曝

更多

最夯影音

更多
四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻
禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面