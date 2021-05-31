最美抗癌網紅30歲病逝！隱瞞絕望鼓勵癌友　悲嘆：想和他走到最後

▲南韓抗癌網紅黎明病逝，得年30歲。（圖／翻攝自Instagram@2dawn_）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓知名抗癌網紅「黎明」（새벽）於2019年被醫師診斷罹患淋巴癌第4期，儘管經歷多次化療，卻還是於昨（30）日撒手人寰，享年30歲。她原本是美妝Youtuber，就算患病仍堅持拍攝影片，剪去亮麗秀髮宣示抗癌決心，其形象清新、笑容爽朗，也鼓勵不少罹癌病友，如今她病逝的消息讓各界哀痛萬分。

根據《朝鮮日報》、《韓國日報》、《紐西斯通訊社》等多間韓媒報導，黎明在經歷2年多的抗癌治療，病況卻不見好轉，她曾經於去年1月透露，市面上的抗癌藥物已無法治癒體內的癌細胞，如今所屬經紀公司的代表金恩夏（김은하，音譯）於30日在Instagram上發文證實她病逝的消息。

▲所屬經紀公司代表發出聲明，字裡行間充滿哀戚與不捨。（圖／翻攝自Instagram）

金恩夏表示，「如此耀眼且珍貴的我的老朋友、公司旗下的網紅黎明，本名李貞珠（이정주，音譯）今天早晨成為天上的繁星，我不知該怎麼形容這份悲傷與荒忙感，7年前她以非常親切且爽朗的態度招呼，結起我倆的緣分，我們分享了悲喜、分享悲傷與幸福、完成各種挑戰與成就。」

「黎明經歷長久的抗癌生活，卻仍未失去希望，我不會忘記這一份勇氣與精神！」

▼黎明生前分享抗癌生活的各種點滴。



黎明生前是知名美妝Youtuber，光是頻道的訂閱數就高達64萬多人，2019年2月被診斷罹患淋巴癌第4期，進而開起漫長且艱辛的抗癌生活，儘管經過化療後一度有清除體內癌細胞的跡象，病況卻還是不太樂觀。不過她擔心，若如實向粉絲秉告病況，可能會使治療中的癌友失去希望，因此堅持只在影片中呈現開朗、樂觀的模樣。

她在今年4月15日上傳最後一支影片時表示，「我在醫院聽到不太樂觀的消息，幾乎快要精神崩潰。雖是如此，不過我還是決定轉換心態，不去擔心未來不太會發生的事。過去我太依靠醫院，自己卻不努力，未來我決定將更積極、更努力。」

據悉，黎明有一位交往長達5年多的男朋友旻建（민건，音譯），她在去年11月登上SBS Plus的綜藝節目「吃飯了嗎？姜鎬童的飯心」（밥은 먹고 다니냐? - 강호동의 밥心）時透露，她曾因抗癌生活太過辛苦而一度放棄治療，是貼心的男友在旁叮囑，且落淚痛哭「擔心醒來時失去妳」，才決心繼續對抗病魔。她也在節目表示，希望能與男友攜手走到最後。

►萬粉YouTuber剃光長髮 露鎖骨傷疤宣告抗癌 正向美拒絕被病痛拘限

►最美抗癌網紅！癌細胞「爆發成長」病情惡化 她隱瞞絕望只為鼓勵癌友

★《宇宙人外信》

：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast