傳疫情假訊息挨罰3萬　魔術師曝慘痛過程：別以為出於好意就轉

記者李忠憲／台中報導

台灣疫情嚴峻，假訊息卻滿天飛，讓中央疫情指揮中心火大，副指揮官陳宗彥直說「你敢傳，我們就敢辦！」台中魔術師王元照去年就因為轉傳同學傳來的假訊息，遭法院判罰3萬元。他31日以過來人身分現身提醒，「訊息沒查證千萬別亂傳！」

▲魔術師王元照因轉傳假訊息遭罰3萬元，他現身呼籲民眾要轉傳前先查證。（圖／王元照提供，下同）

魔術師王元照從事表演工作多年，活躍在各社團等表演活動，更揪了不少表演者一起承辦公益活動，透過魔術表演娛樂民眾，現場總是笑聲不斷。

然而，他在去年4月疫情剛爆發時，收到同學轉傳的新冠肺炎疫情的錄音檔及2張照片，內容提到陶藝移工確診，並講到2人在中部移動足跡，照片則指稱就是這2人，並附上英文名字。

王元照說，他當時因為疫情，工作大受影響，看到訊息時覺得事關重大，趕緊轉傳到幾個群組，好意提醒大家要小心。結果不到2周，調查局台中市調處就寄通知書給他，說他違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，趕緊依時間前往。

他表示，到了之後，調查官說明他轉傳的是假訊息，2位移工根本不在台灣。他才知道茲事體大，對方追問來源是哪，他才拿出手機通聯記錄，證明是同學傳給他。事後，他遭台中地案沙鹿簡易庭認定，確有「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息」，判罰他3萬元；同學事後也被罰2萬元。

王元照說，當初這法令雖然有宣導，但並沒有強力宣導。他第一時間接到這訊息當然恐慌，出於好意一定會轉發，但這樣就是觸法。之後，他也在臉書開直播，呼籲大家收到訊息時要「停看聽」，不要以為出於好意轉發就沒事，行為觸法就是會被罰，希望以自己切身之痛，告訴大家不要再亂傳訊息。

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