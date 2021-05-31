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LIVE／台北醫院「戶外搭棚躺滿病患」！陳宗彥最新說明

記者李佳蓉／綜合報導

國內疫情緊繃！爆量的患者讓醫護人員壓力大，昨（30）晚有民眾拍到台北醫院搭設臨時棚架收治患者，下起大雨醫護還得幫忙清除積水；另外今早雙和醫院也驚傳確診者持刀砍傷3名醫護。疫情期間狀況連連，指揮中心副指揮官也於上午11：30召開臨時記者會，針對台北醫院病患收治情況以及各醫院物資等議題進行說明。

昨晚有民眾經過衛福部部立台北醫院急診室外，拍到醫院搭設的臨時棚架疑似有多名患者在救治，引發關注。對此，台北醫院回應，等待抗原採檢結果前，都會先將患者安排在急診室旁的鷹架下的「院區內臨時等待區，非網傳之大馬路上」。

台北醫院表示，在本土疫情爆發後，已經在5月16日即停止與延後非緊急手術、檢查與治療，並採用分艙分流的緊急做法，所有病人於入急診室前一律先採檢抗原檢測，陰性即入急診，住院前一律先接受PCR篩檢，採檢結果為陰性者才可進入病房治療。

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而針對臨時棚架，台北醫院也解釋，患者在等待抗原結果前，都會安排在臨時等待區，並有醫護人員即時觀察生命徵象，以維護病人安全並杜絕院內感染風險，若病人採檢結果為陽性，則依照傳染病防治法依據病症狀況安排住院隔離。

另外界也質疑醫療量能問題，台北醫院表示，目前專責收治新冠病人床位共72床，並無「無法收治病人之狀況」，也沒有無病人久候情形，今天也在帳篷區加設遮雨簾，以維護病人隱私。

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