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印度手機APP能測血氧？警打假澄清：會被駭客盜取個資

▲▼印度手機APP能測血氧？警打假澄清：會被駭客盜取個資。（圖／記者鄒鎮宇攝）

▲近日瘋傳印度的手機APP可以測血氧，但當地警方直接發文打臉。（圖／記者鄒鎮宇攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

受到疫情影響，近日出現多名染疫者在家猝死，被醫師研判為「快樂缺氧（隱形缺氧）」，造成血氧機的搶購潮。沒想到，近日有網友推薦一印度的APP可以測血氧，卻被當地警方及專家打臉，且有機率被盜竊個資。

專家及醫師指出，「快樂缺氧」在台灣及國外有多起案例，確診者的血氧濃度因病毒攻擊而下降，本應該感到痛苦、意識不清的情況下，患者卻可以神色自若的滑手機及聊天，但下秒卻可能因此猝死，而此消息曝光後，造成氧氣機及血氧機的搶購潮。

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針對買不到血氧機的情況，近日網路瘋傳一款印度團隊開發的手機APP「CarePlix Vitals」，可以手機鏡頭或閃光燈方式測量血氧，但此APP未獲台灣醫療單位證實，且APP與真正的血氧機數據仍有落差。

▲▼血氧偵測APP。（圖／翻攝自APP）

▲有醫師表示，單靠閃光燈的情況下，APP無法測量血氧。（圖／翻攝自APP）

此外，印度警方在18日也發出打假文，明確表示部分測量血氧的APP，使用時會要求下載者開啟多項權限，其實是駭客用來盜取個資所架設，要民眾多加小心，但文內未提及是「CarePlix Vitals」。

有網友在Dcard發文，表示她的爸媽30日早上推薦她使用該款APP測量血氧，但APP卻不斷要求開啟定位，因此馬上把APP刪除，擔心會有被盜個資的風險，「說實話老一輩的群組這兩天都在瘋傳這個app⋯我今天就在三個群組裡看到阿姨們在叫大家下載用用看了」。

▲▼印度手機APP能測血氧？警打假澄清：會被駭客盜取個資。（圖／翻攝臉書）

▲專門的APP開發人員出面打假。（圖／翻攝臉書）

醫師表示，一般的血氧機會將手指夾住，以紅光波長（遠紅外線、紅外線）來量測血液中的含氧濃度，但手機上的閃光燈屬於一般燈光，波長與紅光不同，根本無法測量血氧濃度。

有專門APP開發人員也發文澄清，表示手機閃光燈量測血氧「是不可能的」，因為閃光燈是純白光光源輸出的裝置，不具讀取功能，且手機鏡頭模組沒有設計紅外線發射與接收功能，因此根本無法靠波長紅光計算血氧濃度，「量血氧要開定位的APP一定有鬼！」

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