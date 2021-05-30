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酒醉毆打計程車司機！韓法務部次長強逼和解　警方被爆故意放水

▲▼南韓法務部次長就任前曾酒醉毆打計程車司機，28日因此事提出請辭。（示意圖／CFP）

▲南韓法務部次長就任前曾酒醉毆打計程車司機，28日因此事提出請辭。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓法務部次長李龍九（이용구）過去在擔任律師時，曾於去年11月涉嫌在喝醉後毆打計程車司機，事件發生3周後被文在寅點名擔任次長，由於時機點非常敏感，此事在政壇上飽受非議，警方更被指控在調查該案時特意放水。時隔6個多月，李龍九疑似涉嫌教唆掩滅證據，被警方傳喚接受調查。

根據《韓聯社》報導，首爾警察廳反腐敗暨公共犯罪偵查隊今（30）日上午，認為李龍九恐有教唆湮滅證據之嫌疑，因此傳喚其接受偵訊調查。李龍九在事件爆發後，曾試圖與身為被害者的計程車司機取得聯繫，盼能達成和解，還要求對方刪除事發時的行車紀錄器影像。

報導指出，李龍九在被指定擔任法務部次長的3周前，於去年11月6日，在喝醉的情況下搭乘計程車，返回位於首爾市瑞草區的住處，司機在抵達目的地後試圖叫醒李龍九，卻慘遭對方抓住衣領與頸部毆打。事後，由於計程車司機曾向警方表明，不願李龍九因此遭到處罰，於是警方才結束內部偵察。

李龍九就任法務部次長後，該起暴力案件才廣為媒體報導，警方被指控針對特定人士在偵察上放水。對此，接手該案調查的瑞草警察署嚴正否認，強調當時僅得知對方是一名律師，無法得知其詳細身份。

不過根據警界今年1月後成立專案小組的調查結果，當時經手該案調查的警察早已得知，李龍九是高位公職者犯罪搜查處次長的其中一名候補人選。

據悉，李龍九因此事遭到檢警同時偵察，在上任6個多月後，於本月28日提出請辭。

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