雲南野象團闖車行！　男子躲車內裝死「與象群大眼瞪小眼」

記者任以芳／綜合報導

大陸雲南15頭北遷野象群步步逼近省會昆明，近日，象群在玉溪峨山縣城來回逗留三天，造成當地不少損失。其中，一名車行老闆看到大象團闖入店內，他立刻躲進車裡裝死不敢動，還和大象四目交接，直到現在回想都覺得害怕。

《新京報》指出，15頭野生亞洲象從29日開始多次進入雲南玉溪峨山縣城區，期間曾走進一家車行短暫停留，造成店內柵欄和玻璃有受損、破裂。

▲ 雲南野象團闖入車行，老闆躲在左上小貨車裡 。（圖／翻攝 微博視頻號 緊急呼叫）

當時，車行老闆正開車返回店裡，錯過警消的疏散人群的通知。當他停好車後，不敢相信眼前景象，「一大群象朝我店裡走進來！」一個轉身，車行老闆立刻躲回車裡，大氣不敢喘一個。

車行老闆稱，象群翻越高速路從後門進入，走路發出的震動像有如大貨車經過，當時自己緊急躲進車內避險，和大象四目交接，還好象群沒有攻擊車子。

▲ 雲南15頭野象持續北上流浪，逼近昆明市區 。（圖／翻攝 中新網）

據了解，這群野生亞洲象原本棲息在雲南西雙版納，去年三月一路北遷行走500公里，幾乎繞過大半個雲南境內，現在距離最熱鬧的省會昆明市區僅約100公里，當地人口有662萬人，象群一但進入市中心將造成群眾恐慌。目前，相關單位一路追蹤，疏散人群降低傷害。

至於野象一路向北遷徙原因？大陸學者有不同解讀，有專家分析是領頭的野象經驗不足迷路，但多數專家認為，野生動物棲息地遭到人類破壞，象群才會不斷遷徙，找尋適合的棲息地，無奈沿路都是水泥叢林，讓象群無所適從。