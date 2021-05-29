15頭野象迷航「何處是我家？」　向北流浪...剩100KM逼近昆明市！

記者任以芳／綜合報導

原本棲息在雲南西雙版納的一群野生亞洲象，去年三月一路北遷行走500公里，幾乎繞過大半個雲南境內。最新消息指出，目前這15頭野象距離雲南省會昆明市區僅約100公里，當地人口有662萬人，象群一但進入擔心造成恐慌。專家也痛心呼籲，民眾不要招惹野象會有危險，至於野象群迷路的原因，最大敵人和迫害者是人類。

▲雲南15頭野象持續北上流浪 。（圖／翻攝 中新網）

野象群迷航「何處是我家？」

《新京報》指出這群一路流浪野象「罕見」北遷，從西雙版納出發，由西南往東北方向行進已經走了500公里，幾乎跨越了半個雲南。這群野象群27日出沒在峨眉山縣的市區街道、巷子，漫步遊蕩4個多小時。直到夜裡11點多，才逐漸離開走入山林。

據了解，剛開始野象群有16隻，後來加入1隻新生小象。其中一隻小象鼻子受傷，外界稱為「斷鼻家族」。向北流浪期間，有2隻野象原路返回棲息地，重新加入其他同伴行列。雲南有關部門和地方連續14個月全力監控防範象群北遷帶來的公共安全隱患。

▲雲南野生亞洲象悲歌，棲息地萎縮闖入人類世界覓食。（圖／翻攝 新京報）

「野象悲歌」被迫流浪覓食

短短40多天，野象群在元江縣、石屏縣共「肇事」412起，直接破壞農作物達842畝，初步估計直接經濟損失近680萬元（單位：人民幣，同下）。有資料顯示，1991年至2016年，雲南野生亞洲象肇事造成損失約3.27億元，致53人死亡、299人受傷。

由於「斷鼻家族」曾造成一人死亡，要進入農村前，當地相關部門提前一小時通知村民躲避到房頂上，不要有燈光，讓狗發出叫聲，以免驚擾路過的大象。

▲野象群破壞農村玉米田。（圖／翻攝 新京報）

有村民說，「家中的大門曾被大像用屁股撞開，不是用頭，而是用屁股頂。」吃掉院子曬的玉米後就離開。象群所經之處，有不少農作物被踩壞，玉米地中央出現明顯的凹陷。

先前還有一隻小象偷吃200斤酒糟，醉倒民居，醒來後開始自由行，水塘泡澡、田埂農地間裡嬉戲。幾天後，「醉倒」的小象玩夠了才回歸象群。

▲截至目前，野象群距離昆明市100公里。（圖／翻攝 雲報）

野象群「罕見」迷路

至於野象遷徙是在尋找新的棲息地？北京師範大學生態學教授張立分析，「一是亞洲像數量以每年3%-5%的速度增長，種群擴大的壓力下需要尋找新的棲息地。人類干擾，破壞了野象原有的棲息地。」

雲南大學生態與環境學院教授陳明勇說，野象北上還有一個原因是「象群首領經驗不足，出現迷路狀況。」這個季節正是亞洲象食物青黃不接的時候，越往北山林中的食物越少，「象群處在無序遊走狀態，一直往北走，這樣的行為不可思議。」

追根究底，讓大陸學界十分痛心真正原因是「人類是破壞環境最大殺手。」貴州省野生動物與森林植物管理站研究員冉景丞表示，「人為活動，比如原始森林被破壞，導致象群面臨棲息地壓縮、食物短缺等問題。」

▲野象群一路向北，哪裡是盡頭？ 。（圖／翻攝 雲報）

野生動物棲息地所剩無幾

過去，雲南有不少雨林密布的地方，如今高海拔區變成茶葉園，低海拔森林大量砍伐改成橡膠樹林，相對低矮的林下，種上草果。當野生動物的自然棲息地萎縮，食量驚人的野象群必須讓自己活下去，被迫冒險闖入人類世界。

大陸國家林業和草原局亞洲象研究中心主任陳飛文章指出，自然區域食源分佈相比於人類生產區域更零散，且農作物有豐富的營養物質、易消化，這使得野象選擇取食農作物。

大批減少的天然林棲息地，會導致人獸衝突的進一步加劇，不只是野生亞洲象失去家園，還涉及到雲豹、雲貓、長臂猿，各種鳥類甚至是老虎等等。人與大自然爭地永遠是贏家，永遠弱勢的動物們只能在夾縫中求一頓溫飽。

▼雲南野生亞洲象悲歌，棲息地變茶園、橡膠園 。（圖／翻攝 新京報）