空拍15頭「斷鼻家族」象群持續向北　「流浪悲歌」原因讓人心酸

記者任以芳／綜合報導

大陸日前有東北虎下山、野狼出沒農村，雲南省去年開始出現一群野生亞洲象的流浪悲歌，持續一路北上的15頭「斷鼻家族」象群已經通過峨山縣一處小縣城繼續遷徙。大陸森林消防總隊出動無人機一路跟蹤，確保象群穩定安全，也一路疏散人群，避免刺激象群造成意外。

▲ 雲南15頭「斷鼻家族」野生亞洲象持續北上流浪 。（圖／翻攝 中新網）

綜合陸媒報導指出，雲南省森林消防總隊接獲象群出沒出動專任「10名指戰員」，帶無人機、偵觀、通信等器材前往玉溪峨山協助搜尋，「空中監控」野象群在峨山大墳山附近覓食，聯合指揮所嘗試利用投食方式引導，使用大型車輛機械封堵外圍道路，防止野象群進入熱鬧市區。

▲15頭野象群流浪穿梭水泥叢林 。（圖／翻攝 中新網）

當天，野象群繼續向西北方向移動， 通過峨山縣城熠峨路，在峨山縣城熠峨路和昆磨高速民房附近徘徊。畫面顯示，公安把道路兩旁至少頭尾2公里處全封死，疏散居民不准出入。

野象群先緩慢越過一條街道，之後再一處民宅開始逛大街，裡面還有4頭小象跟著穿越水泥叢林。象群一度徘徊在馬路中間，彷彿不知道去向，本該在森林生活的野生亞洲象闖入人類世界，還好這次有大陸政府處理，否則遭到居民威脅驅趕，看得讓人心酸。

象群誤入民居不是第一次發生，2020年12月，這一象群首次造訪普洱市墨江縣；2021年4月，北上進入玉溪市元江縣覓食；2021年5月16日，繼續向北遷徙出現在紅河州石屏縣活動；5月24日晚，象群陸續進入到峨山縣地界。

▲雲南野生象棲息地遭人類破壞，被迫到農村覓食被居民毆打攻擊。（圖／翻攝 中新網）

發生這些悲劇的根本原因，大陸學者痛心表示，「不是象的問題，而是人的問題。」主要是人類和野生動物的共享空間越來越擠。

大陸的亞洲象主要分佈在雲南省西雙版納州、普洱市和臨滄市一帶，數量大約為300頭左右。這次出現極為罕見的向北遷徙的15頭亞洲象群，原生活在西雙版納州國家級自然保護區勐養子保護區。

雲南很多低海拔地區大都被開發為橡膠種植園，導致亞洲象的棲息地越來越無法連接成片，變得破碎化。於是，這些野象就常到農田、村寨覓食，活動半徑逐年增大。

怒江水系的水電站建設，也對大象傳統活動區域造成了非常大的改變，象群不得不擴大活動範圍，尋找合適的安身之所和食物來源，才會誤闖人類世界成為眼中釘，亞洲象的流浪悲歌將不斷上演。