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確診婦「死後復活」真相曝光！北市沒通報死亡　竟是中央將案號搞錯

▲▼確診就醫。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲指揮中心將確診者案號搞錯，造成「死者復活」烏龍事件。（示意圖／記者陳雕文翻攝）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心30日下午2時記者會中公布國內新增11死，其中案4582女性收治集中檢疫所死亡，而且死亡日期還在調查中；不過就在下午4點40分，指揮中心更正案4582沒有死亡，被外界質疑為何鬧烏龍。對此，北市府發言人陳智菡還原真相，死亡的是案4852板橋個案，並非案4582，但北市根本沒開死亡證明書，中央怎麼會認為是死亡個案，必須釐清說明。

中央流行疫情指揮中心30日下午2點公布，全台新增11例死亡個案，最年輕的是50多歲女性（案4,582），該名確診者5月有萬華活動史，採檢後被送到檢疫所隔離。

事隔不到3小時，中央流行疫情指揮中心緊急改口，由於疫調誤植，將案4582從死亡病例移除，因此30日僅新增10例死亡個案，分別為案1574、3972、4092、4798、4832、5288、5682、5690、6631、6907，共計為男性9位、女性1位。

面對中央為何有此烏龍？陳智菡31日表示，死亡的是一名新北板橋個案（案4852），並不是台北市確診者（案4582），死亡個案可能由醫院通報（在院死亡者）、 或其他單位（意外身亡等）通報並上傳死亡證明書，但北市並無通報案4582死亡，也沒有死亡證明書，為何會被中央公佈為死亡個案，需中央釐清說明，以避免誤解。

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▼台北市府發言人陳智菡。（資料圖／記者袁茵翻攝）

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