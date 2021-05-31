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贈防疫專責隊新型救護車　愛爾麗醫療集團送愛到澎湖

▲▼愛爾麗醫療集團,澎湖縣消防局,新型救護車,新冠肺炎,台灣防疫,用愛抗疫。（圖／愛爾麗醫療集團提供）

▲愛爾麗醫療集團董事長常如山、總經理劉貞華捐贈澎湖縣消防局新型救護車。

圖、文／愛爾麗醫療集團提供

澎湖縣消防局為因應COVID-19疫情持續擴散，及設立機場快篩站等因素，於5/28（五）正式成立第一大隊專責救護隊，選定澎南消防分隊3樓為勤務廳舍，採獨立動線與空間，避免與其他人員接觸。

澎湖縣長賴峰偉為慰勉消防人員防疫期間之辛勞，5/28（五）下午前往消防局澎南分隊，慰問「防疫專責救護隊」等第一線救護人員，並致贈蘋果禮盒，希望大家堅守抗疫防線。

專責救護隊自馬公消防分隊遴選6名人員進駐，由高級救護技術員林豐俊帶班，配置救護車及防疫專車各1輛，未來專責執行高風險個案之載送，執勤人員必須穿著C級防護裝備服勤。該隊配置之新型救護車也是28日正式啟用，該車係由愛爾麗醫療集團董事長常如山、總經理劉貞華捐贈，原訂28日辦理捐贈儀式，因受疫情影響而延期，常董事長慷慨應允防疫優先，該車即日起做為防疫專責救護之用，另又追加捐贈防疫裝備一批。

對於常董事長及劉總經理熱心公益、回饋社會之義舉，賴縣長特別表示感謝。賴縣長表示，澎湖縣緊急醫療救護量能遠不及台灣本島，防疫工作尤不容絲毫鬆懈，守住破口，才能延續零確診的優勢。

常如山董事長表示，雖然集團的事業體沒有在澎湖 ，但仍需要大家多盡一份心力，共體時艱，大家一起守護這塊家園。

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