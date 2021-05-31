快訊／北市不跟進「身分證尾數買菜」　柯文哲要市民一週最多買2次

▲部分民眾於市場採買時，會忘記保持社交距離，因此造成群聚現象。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台灣新冠肺炎疫情擴大，許多縣市為避免市場人潮群聚，全面落實實聯制，並依身分證尾數進行人流管制措施。由於台北市長柯文哲30日於兵推時，要求產發局、市場處做出更精進作為；而北市產發局林崇傑31日指出，柯文哲已經於會議中明確表示，不會用身分證字號分流。

北市30日上午於防災應變中心召開防疫第四級警戒擴大管制兵棋推演，由柯文哲擔任統裁官，北市衛生局長黃世傑擔任主推官。關於兵棋推演方式，採狀況下達後進行回應，以及提問與討論，共分為10項議題，其中民眾最關切的分別為議題4「⺠生物資採購及分流」、議題5「交通及人員管制」、議題6「學校停課」、議題7「醫療衛生」。

據了解，柯文哲在此兵推中，要求產發局等相關局處，針對第三級警戒部分，看能否有更精進作為；事後產發局與市場處有擬出相關作為，其中便包括用身分證字號分流的打算，並於31日和台北市長柯文哲開會討論做裁示。

北市產發局長林崇傑31日接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，原則上會與50幾處北市市場做協調和調查，盡量別集中攤位，並且呼籲市民一週最多採買2次，「寧可少去、一次多買」。

至於會不會使用身分證字號分流？林崇傑說，柯文哲已於31日上午市長會議中決定，現階段不會用此方式分流。