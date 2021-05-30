疑為分財產…基隆弟「狠殺兄嫂再輕生」釀3死！她死前狂喊：阿利啊

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

基隆市七堵區明德三路堵南公墓30日上午8時許發生一起命案！一男一女身上出現多處刀傷倒臥公墓旁，男子已無生命跡象，女子則是重傷命危。警消獲報到場，緊急將2人送醫搶救，但人仍不幸宣告不治。據了解，該起事件為弟弟持刀殺二哥、二嫂後，畏罪跳樓輕生，一共釀成3人死亡。

▲▼基隆爆發弟殺兄嫂命案，弟畏罪輕生釀3死。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方30日上午8時45分左右接獲通報，堵南公墓附近發生傷人案，到場後緊急將二哥、二嫂送往醫院，而二嫂的媳婦也在凶案現場表示，「媽媽送醫前口中一直喊『阿利(同音)啊！阿利啊』。警方藉此研判可能是熟人犯案，而二哥家中一名弟弟的名字中恰好有「利」字。

警方在兇案地點附近查訪後，於距離約500公尺處大樓下發現一名男子墜樓身亡，經二哥、二嫂兒子指認後，確定墜樓者為「阿利」，同時也發現弟弟的計程車，並在後車廂查獲犯案兇刀及遺書。

根據警方調查，在家中排行老七的63歲林姓男子平時與二哥、二嫂在堵南公墓附近同住，長期與82歲二哥、78歲二嫂有嫌隙，雙方在住家附近菜園談話時爆發口角，他竟持預藏的水果刀砍殺哥嫂。林男犯案後跑到位於二哥小兒子位於堵南街住處的7樓頂，畏罪跳樓尋短當場死亡。

警方查訪附近鄰居後發現，這對兄弟素有嫌隙，已經2、30年了，死者家屬也表示，雙方曾為了分財產的事情鬧不愉快。至於案發經過及犯案動機由警方持續循線釐清中，並報請臺灣基隆地方檢察署偵辦。

►聽《我在案發現場》聲歷其境真實犯罪

►案發現場／抓頭淹死小姑直到沒泡泡 恐怖大嫂「水泥封屍」還喊好噁心...

►案發現場／保護令變廢紙！惡媳電線勒死婆婆 冷眼夫助棄屍垃圾山