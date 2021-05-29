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快訊／基隆本土+14…累計確診破百！快樂城、小姑娘群聚再擴大

▲5/29日基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

新冠肺炎疫情不斷延燒，中央流行疫情指揮中心今（29日）公布最新疫情，新增本土320例、166例校正回歸，共486例；其中基隆今有3例本土確診，加上11例校正回歸，共有14例確診個案，確診數累計至今已達102人。市長林右昌下午3時召開記者會，針對疫情做出最新說明。

今基隆確診的14例本土個案中，年齡分布界於30至80多歲，其中3名是快樂城小吃店工作人員，目前仍在疫調中；小姑娘小吃店也新增1名員工、2名消費者染疫。值得關注的是，今確診者中有一名計程車司機，還有另名80多歲的男子還在聯繫中。

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林右昌指出，確診者（案7415）70多歲女性，案3519（成功市場攤商）妻子，經採檢確診，疫調中；確診者（案7416）40多歲女性，快樂城小吃店工作人員，疫調中；確診者（案7417）30多歲男性，與（案5573）一起到小姑娘小吃店消費，疫調中；確診者（案7418）40多歲女性，快樂城小吃店工作人員，疫調中。

確診者（案7419）70多歲女性，自述大女兒5/21日確診（外縣市個案），疫調中；確診者（案7420）80多歲女性，洗腎患者，疫調中；確診者（案7421）40多歲女性，快樂城小吃店工作人員，疫調中；確診者（案7422）40多歲女性，在萬華上班，疫調中；確診者（案7598）40多歲男性，小姑娘小吃店消費者，疫調中。

確診者（案7600）30多歲女性，小姑娘小吃店工作人員，疫調中；確診者（案7601）80多歲男性，聯繫中；確診者（案7602）40多歲男性，計程車司機，疫調中；確診者（案7603）40多歲女性，洗腎診所清潔人員，疫調中。

▼基隆今新增14例本土個案。（圖／基隆市政府提供）

▲5/29基隆確診個案。（圖／基隆市政府提供）

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