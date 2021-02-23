抓頭淹死小姑直到沒泡泡　恐怖大嫂「水泥封屍」還喊好噁心...

記者陳豐德／綜合報導

新北市新莊區2018年3月13日爆發駭人聽聞的水泥墓塚封屍案，平時擔任清潔工的張芳馨懷疑小姑葉女跟丈夫發生不倫，還多次打電話到娘家抱怨她的不是，趁葉女洗完澡後，用膠帶試圖封住她的嘴巴讓她「閉嘴」，並持啞鈴重擊葉女頭部直至昏迷，見她仍有呼吸，還拖進浴室內將葉女頭部壓進裝滿水的臉盆內，專案人員在Podcast節目《我在案發現場》中揭露，張女親眼看著臉盆「沒浮起泡泡」才鬆手，可說殺意堅決，並在家中自製水泥墓塚，將小姑封印其中。

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葉女在室內裝潢公司做了11年的會計，新莊的住處原本是父母所有，她18歲北上工作後就幫忙負擔房貸，2003年張芳馨以「未來大嫂」名義住進去，沒想到這一住就是15年，擔任保全的葉兄與清潔工張女難以負擔租房壓力，房屋貸款幾乎都是葉女所支付，起先姑嫂之間還能和平相處，在父母離世後2人之間的嫌隙越來越深。

由於葉女面貌姣好卻單身許久，讓張芳馨懷疑她與丈夫之間有過不倫行為，小姑得知後向同事抱怨此事。而真正的引爆點在案發前一天，小姑不滿張女每次關冰箱門都得大力，在冰箱上貼了紙條提醒，不料卻引起張女不滿，雙方爆發拉扯衝突，儘管葉兄承諾明年就搬出去，不料小姑再度打電話到張女高雄娘家告狀，讓得知消息的張女決定痛下殺手，起先只是打算用膠帶封住嘴巴，最後卻用啞鈴重砸頭部後，將人拖到臉盆將小姑活活淹死。

▼擔任清潔工張芳馨與丈夫並不富裕，只能住在葉女支付房貸的老家內。（圖／翻攝自當事人臉書）



兇嫌犯案後立即想到要湮滅證據，先將啞鈴恢復原狀後，接著將小姑拖到她的房內，因為擔心屍臭味會外露，張女遂騎車到附近的五金行，購買小袋裝的水泥，從頭到腳將小姑砌成水泥墓塚，整個過程長達3天，並照常騎車外出上班；擔心屍臭味飄出，還將死者反鎖在房內點上精油、蠟燭，警方開挖屍體時她冷血地說：「好噁心喔！」透露全都是看電影學來的犯罪手法。

張女在闡述案情時，態度非常冷靜，僅因激動而深呼吸，但臉上卻沒有悲傷與難過。開庭時她數度落淚，並承諾會賠償死者弟弟400萬元，希望法官可以改判有期徒刑，給予其改過自新的機會，並讓她可以早日與小孩團聚。高院法官認為張女不符合自首要件，且400萬分文未給，應屬於博取同情的手段，因此仍判張芳馨無期徒刑，全案確定。

專案人員在Podcast節目《我在案發現場》中談到，當警方第一次打開死者房門，見到衣服堆下的水泥墓塚時，葉兄的表情相當詭異，「那表情就好像他知道妹妹就是埋在裡面了」，且後續製作筆錄時反應都相當鎮定，讓警方懷疑他也有涉案可能，此外他們的10歲女兒曾透露「爸爸有進姑姑房間去找」，最終專案小組讓張女坦承犯案的關鍵就在她的10歲女兒上……

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►我在案發現場

▼葉女被埋在水泥人形墓塚當中讓人毛骨悚然。（圖／翻攝自仁泰生命事業臉書）



▼兇嫌以啞鈴殺害小姑後，至五金行購買水泥用以封屍。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼葉女平時喜歡馬拉松活動。（圖／翻攝自當事人臉書）



▼小姑葉女被葬儀社人員抬出。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼張芳馨最終被判處無期徒刑。（圖／記者陳豐德攝）

