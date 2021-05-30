　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「我們打自由搏擊！」人力仲介公司同事酒後互毆　1人傷重送醫

▲▼ 。（圖／截取自Googlemaps）

▲中清路一間人力仲介公司今日凌晨發生酒後打架事件。（圖／截取自Googlemaps）

記者白珈陽／台中報導

台中市北區30日凌晨12時許，中清路一間人力仲介公司發生一起酒後打架事件，紀姓男子與林姓男子飲酒後因工作瑣事發生爭執，進而爆發肢體衝突，雙方以徒手方式互毆，導致林男鼻青臉腫、紀男則傷重送醫，幸治療後並無大礙。警方到場後林男辯稱「他們打的是自由搏擊」，詳細衝突原因警方正釐清中，全案依社維法偵辦。

台中市第二警分局今日凌晨12時21分許接獲報案，稱中清路一段一間人力仲介公司發生打架受傷案件，到場後現場已無打架情形，僅發現傷者紀姓男子（40歲 )已由救護車送往中國醫就醫。

警方調查，紀姓男子與現場一名林姓男子（31歲）是同事關係，2人喝酒後因工作細故發生口角，進而爆發肢體衝突，造成林男輕傷、紀男頭部受創意識模糊送醫。

據悉，林男一開始不承認有打架情事，稱自己傷勢是跌下樓梯造成，最後則狡辯說「他們在打自由搏擊」；現場尚有另一名同事男姓同事，他見警方到場情緒激動，竟落淚表示「見紀男傷重，有替紀做CPR」，所幸紀男經治療意識清楚，無生命危險。

第二警分局長蔡元戎表示，民眾若有糾紛，應循正常管道調解，切勿以暴力不法手段解決，警方若查證屬實，決不寬貸，依法究辦；另呼籲民眾，防疫工作期間，警方對於轄區治安、交安工作仍會維持強勢執法力道，以防杜任何不法情事，確保維護市民健康及安全。

淡雅清新男女皆宜

【更多新聞】

台中科技男群聚風暴擴大！2廠停工330人快篩　妹妹2小孩也確診

盧秀燕啟動台中疫苗快打站計畫　日增2萬人接種擴大防疫網

民眾不敢上醫院　門診數驟減3到5成...名醫也難敵疫情
 

ET快訊
LIVE／雙北兵推「四級封城」人車管制　陳時中最新說明
彰化狂炸暴雨仍無助水情　水公司曝原因
快訊／新一波雨彈強攻！　北北基16縣市豪、大雨特報　
中信金、富邦金已各7員工確診！　金融業50人染疫一次看
快訊／又一波「中尺度對流」逼近！豪雨警戒區曝　水庫進補中
學雜費30萬！直擊奎山中學「校門沒招牌」超低調　創辦人大有來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

基隆男「殺死哥嫂」後跳樓亡　遺書曝積50年積怨：12歲就想做

好消息！刑事局國際刑警3警官PCR複驗均陰性　解除隔離

網傳「北港有人確診了」　假的啦！雲林警：最高罰300萬

彰化暴雨釀禍！溪湖小客車打滑失控翻覆　駕駛夾困昏迷搶救中

金沙風暴12染疫　3男續3攤！幹探追「單純足跡」掌握人與人連結

快訊／台東男家中暴斃！遺體出現屍僵　同住哥哥沒發現

疑為分財產…基隆弟「狠殺兄嫂再輕生」釀3死！她死前狂喊：阿利啊

不鳥防疫禁令！彰化員林出租套房2女做半套　她為了300元搏命

「我們打自由搏擊！」人力仲介公司同事酒後互毆　1人傷重送醫

新莊男和鄰居大吵！不戴口罩還持鑰匙劃傷警...通緝犯身分曝

鳳梨90度鞠躬道歉「原來你是柯震東」！　宋芸樺見鼠薯尖叫...被3.4萬人嚇到「求掉粉」

小薰遭詐騙「5位數」戶頭剩378元！　公開全過程…勇兔吐槽：真的很蠢

華視主播林彥汝一家三口都確診！　聲音沙啞曝隔離現狀

女友錢包掉餐廳...已開40mins路程 男友怒罵「給我聰明點」下秒被打臉

高雄旗山出現首例新冠肺炎案例！　確診男淚曝足跡：病毒到我這就好

萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

為病床槓中央！怒斥石崇良鬼扯　柯：敢講那種幹話我病歷砸過去

孩騎腳踏車紅燈硬衝...他險撞上 好心提醒反遭嗆：那你不會停嗎

全台疫情惡化24人「死後才確診」　醫師：快樂缺氧易錯失救治時機

基隆男「殺死哥嫂」後跳樓亡　遺書曝積50年積怨：12歲就想做

好消息！刑事局國際刑警3警官PCR複驗均陰性　解除隔離

網傳「北港有人確診了」　假的啦！雲林警：最高罰300萬

彰化暴雨釀禍！溪湖小客車打滑失控翻覆　駕駛夾困昏迷搶救中

金沙風暴12染疫　3男續3攤！幹探追「單純足跡」掌握人與人連結

快訊／台東男家中暴斃！遺體出現屍僵　同住哥哥沒發現

疑為分財產…基隆弟「狠殺兄嫂再輕生」釀3死！她死前狂喊：阿利啊

不鳥防疫禁令！彰化員林出租套房2女做半套　她為了300元搏命

「我們打自由搏擊！」人力仲介公司同事酒後互毆　1人傷重送醫

新莊男和鄰居大吵！不戴口罩還持鑰匙劃傷警...通緝犯身分曝

本田噴射機「Honda Jet」改款飛更遠　新Elite S版訂價1.5億起！

家就在下個巷口！高雄翁電動車「拋錨顧路」推不動　警：交給我

基隆男「殺死哥嫂」後跳樓亡　遺書曝積50年積怨：12歲就想做

不斷更新／金融、科技、傳產業確診不斷　企業員工染疫全盤點　

不需急著搞四級警戒！　葉金川要決策者「稍安勿躁」：目前管制有效

「快篩控制疫情」科學家戰翻！　《自然》曝「病毒含量」是關鍵

裁判發現手套抹東西！鄧愷威被趕出去　2局飆5K失2分退場

無助水情！暴雨狂炸彰化淹水　北彰6月1日實施「供5停2」加強版

快訊／北北基16縣市「豪、大雨特報」　新一波雨彈擴大強攻

不滿男尊女卑！郭彥均「看完腳本」不想錄：無法想像

絕美理髮師中空爆乳剪男客頭毛　養眼片瘋傳❤本尊出面曝光價碼

社會熱門新聞

快訊／台東男陳屍家中！同住哥哥沒發現

獨家直擊／小薰挨詐穿萬元Nike潮鞋報案

即／基隆堵南公墓旁命案！弟持刀「殺死哥嫂」後墜樓釀3死

網約D級正妹來50歲大媽　高雄男無奈改半套　

高雄8男3女無罩爽玩水　總罰金66萬起跳

北市警打3200支疫苗　傳3線1督察+警政署秘書搶打

5人家裡1餐花85萬！屋主出30萬　群聚怎麼罰大曝光

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

新竹婦不戴口罩　害通緝夫被抓

闖民宅喊「不給錢就要讓我爽」　她爆哭

草屯分局僅20劑AZ竟「官大先打」　基層大怒

基隆弟「拔刀殺兄嫂」輕生亡！她死前狂喊：阿利啊

快訊／通化夜市咖啡店大火 緊急疏散6住戶

高雄2.1萬疫苗　僅給一線警500劑

更多熱門

相關新聞

談判也要遵守限聚令！「4煞」廟前爆打欠債男

談判也要遵守限聚令！「4煞」廟前爆打欠債男

台南一名王姓男子與謝姓債主相約高雄左營蓮池潭旁洲仔清水宮談判，卻遭債主等4名男子持棍棒或是徒手圍毆，王男被打得頭破血流，警方到場時謝嫌4人已逃逸無蹤，趕緊將王男送醫急救，幸無生命危險，左營分局在案發4小時逮捕謝男與3同夥，訊後依聚眾鬥毆、傷害罪送辦。

影／市場買菜互嗆打架！2男未戴口罩統統罰

影／市場買菜互嗆打架！2男未戴口罩統統罰

新北6男吃熱炒再打架　最重每人可罰30萬

新北6男吃熱炒再打架　最重每人可罰30萬

武親節！ 廣東兩家庭爭位扯髮、砸茶壺都來...小女孩一旁看傻眼

武親節！ 廣東兩家庭爭位扯髮、砸茶壺都來...小女孩一旁看傻眼

信義區鬥毆互捅　2警「現場不追究」遭處分

信義區鬥毆互捅　2警「現場不追究」遭處分

關鍵字：

飲酒打架人力仲介公司

讀者迴響

熱門新聞

台商岳母確診延誤送醫5小時亡　嘆：台灣醫療不堪一擊

華視女主播1家3口確診！　聲音沙啞曝隔離現狀

「快樂缺氧」來不及救！醫曝2招自救

快訊／澎湖公布女案例「活動足跡」　曾到馬公、台北、高雄

四級警戒「在家也要戴口罩」　指揮中心規定曝光！

士林菜市場「人潮塞爆」　竟比晚上夜市熱鬧

接到「科技業大老」電話！柯文哲進行四級警戒兵推

雷／這是用血換的！《火神》6大爆哭點

快訊／蘇貞昌：國小以下1萬元補貼　6／15發放

停課在家吵架！貓暖陪哥罰跪求情

快訊／「妖魔鬼怪天氣」出現！　中彰大雨閃電狂炸

3點曝陳時中BNT疫苗說法可疑！疾管署內藏「未來人」

可望見曙光時間曝　醫：台灣這波守得很棒

「柯氏語錄」狂噴23天！柯文哲防疫槓中央

越南出現「新」變種！混合印度、英國毒株

更多

最夯影音

更多
鳳梨90度鞠躬道歉「原來你是柯震東」！　宋芸樺見鼠薯尖叫...被3.4萬人嚇到「求掉粉」

鳳梨90度鞠躬道歉「原來你是柯震東」！　宋芸樺見鼠薯尖叫...被3.4萬人嚇到「求掉粉」
小薰遭詐騙「5位數」戶頭剩378元！　公開全過程…勇兔吐槽：真的很蠢

小薰遭詐騙「5位數」戶頭剩378元！　公開全過程…勇兔吐槽：真的很蠢

華視主播林彥汝一家三口都確診！　聲音沙啞曝隔離現狀

華視主播林彥汝一家三口都確診！　聲音沙啞曝隔離現狀

女友錢包掉餐廳...已開40mins路程 男友怒罵「給我聰明點」下秒被打臉

女友錢包掉餐廳...已開40mins路程 男友怒罵「給我聰明點」下秒被打臉

高雄旗山出現首例新冠肺炎案例！　確診男淚曝足跡：病毒到我這就好

高雄旗山出現首例新冠肺炎案例！　確診男淚曝足跡：病毒到我這就好

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面