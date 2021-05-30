「我們打自由搏擊！」人力仲介公司同事酒後互毆　1人傷重送醫

▲中清路一間人力仲介公司今日凌晨發生酒後打架事件。（圖／截取自Googlemaps）

記者白珈陽／台中報導

台中市北區30日凌晨12時許，中清路一間人力仲介公司發生一起酒後打架事件，紀姓男子與林姓男子飲酒後因工作瑣事發生爭執，進而爆發肢體衝突，雙方以徒手方式互毆，導致林男鼻青臉腫、紀男則傷重送醫，幸治療後並無大礙。警方到場後林男辯稱「他們打的是自由搏擊」，詳細衝突原因警方正釐清中，全案依社維法偵辦。

台中市第二警分局今日凌晨12時21分許接獲報案，稱中清路一段一間人力仲介公司發生打架受傷案件，到場後現場已無打架情形，僅發現傷者紀姓男子（40歲 )已由救護車送往中國醫就醫。

警方調查，紀姓男子與現場一名林姓男子（31歲）是同事關係，2人喝酒後因工作細故發生口角，進而爆發肢體衝突，造成林男輕傷、紀男頭部受創意識模糊送醫。

據悉，林男一開始不承認有打架情事，稱自己傷勢是跌下樓梯造成，最後則狡辯說「他們在打自由搏擊」；現場尚有另一名同事男姓同事，他見警方到場情緒激動，竟落淚表示「見紀男傷重，有替紀做CPR」，所幸紀男經治療意識清楚，無生命危險。

第二警分局長蔡元戎表示，民眾若有糾紛，應循正常管道調解，切勿以暴力不法手段解決，警方若查證屬實，決不寬貸，依法究辦；另呼籲民眾，防疫工作期間，警方對於轄區治安、交安工作仍會維持強勢執法力道，以防杜任何不法情事，確保維護市民健康及安全。

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