信義區當街鬥毆「2人遭捅殺」...現場稱不追究　2警未查從嚴處分

記者邱中岳／台北報導

北市3名男子4月5日到信義區喝酒，與另一派人馬在門口起衝突，其中1人持刀捅傷另外2人，但雙方聲稱認識不追究，事後2名傷者認為警方沒有處理，信義分局表示，「當時雙方互相認識，聲稱是朋友」，但確實處理上有疏失，信義分局也將處分2名警員。

警方調查，4月5日凌晨時分，3名男子相約在忠孝東路5段喝酒，離開時與大廳另一派人馬在現場起衝突，雙方原本表示為朋友關係互不提告，但高姓哥哥返家後才發現弟弟被人持刀捅殺，緊急將人送往醫院救治。

▲警員處理打架糾紛，對方聲稱是朋友不追究，警員未偵辦依規定記過調地。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後追查，發現1名李姓男子持刀砍殺高姓、邱姓2人，造成高、邱男肝臟、膀胱破裂，警方也帶回涉嫌刺傷人的李男等3人，訊後依照妨害秩序、重傷害罪嫌送辦。

據了解，現場打完後被砍殺的高、邱2名男子，並不知道自己遭捅殺，救護員以及警方也沒發現傷勢，現場救護員對2人進行檢傷時也沒有發現，最後2人才自行前往醫院治療。

2名警員到場後，現場雙方聲稱是朋友關係，2名警員抄錄資料後讓人離去，但事後卻被質疑，現場地上有血跡，為何警方不依照現行犯逮捕，且現場也沒有進行搜身或者是逮捕。

信義分局表示，2名警員未立即向值日副所長報告，本於專業依案情嚴重性積極偵辦，核有疏失，將依規定從嚴處分。

下午茶派對必備

住戶返自家停車場...慘遭鐵捲門砸死 家屬悲：4月才修過馬達

酒測自灌酒 警政署：首次罰18萬再犯累計加倍罰！肇事喝酒求重刑