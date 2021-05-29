　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度變種病毒肆虐日本！一週內「狂增3倍以上」　傳染力更強

▲▼日本頒布緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度變種病毒正在日本蔓延。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本新冠疫情持續升溫，包含東京、大阪等9個都道府縣28日更是宣布延長緊急事態宣言至6月20日，與沖繩同時解禁。事實上，日本此波疫情受感染率更高的變種病毒影響，仍在持續蔓延，其中印度變種病毒株的確診數更是在一個星期內狂飆3倍以上。

根據《產經新聞》報導，英國變種病毒的傳染性是原有病毒的1.32倍，而印度變種病毒株的傳染性更是英國的1.5倍，如今日本已有越來越多確診者感染的是印度變種，而這也讓政府繃緊神經。儘管疫苗接種已在推行，但疫情仍有持續擴大的可能性。

▲▼日本,新冠。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本緊急事態宣言延長至6月20日。（圖／達志影像／美聯社）

感染研究所所長脇田隆字更直言，未來日本國內的感染病例將會逐漸被印度變種病毒取代。根據世界衛生組織25日的數據，目前已在全球60多個國家驗出印度變種病毒。日本厚生勞動省也指出，東京都已出現印度變種病毒的群聚感染。

另一方面，日本28日宣布延長緊急事態前，經濟再生擔當大臣西村康稔曾在會議中表示，「新增確診數持續增高，尤其是關西地區的病床數非常緊繃。印度變種病毒仍在蔓延，我們應該保持最高警戒。目前全國重症患者在1400人前後移動，醫療體制正陷入全體嚴峻的狀況。」

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

 

居家防疫必備　全自動感應酒精噴霧機只要588

ET快訊
才剛說四級警戒準備！板橋傳統市場「人潮爆炸」…畫面曝光網吵翻
四級警戒「在家也要戴口罩」　指揮中心規定曝光！
快訊／澎湖志願快篩變硬篩！喊話中央：拒絕者強送集中檢疫14天
快訊／血氧92狂降78！嘉義看守所2收容人　突呼吸不順昏迷搶
快訊／郭台銘證實：爭取500萬劑BNT疫苗「德國直接空運台灣
24人死後確診！「快樂缺氧」來不及救　醫曝2招自救

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

人妻挺大肚「子女面前遭性侵」！丈夫老闆闖進門　強綁全家蹂躪4天

食物憑空消失！他看監視器怕爆　長髮女人深夜「爬出櫥櫃覓食」

印度變種病毒肆虐日本！一週內「狂增3倍以上」　傳染力更強

越南「混種病毒」傳播力更強！複製速度極快　超越印度、英國變種

媽媽沒染疫　嬰兒一出生「PCR檢測陽性」！院方急啟動調查

日本緊急和AZ協商「修改合約」！　只為順利將疫苗分給台灣

富豪爽擁後宮74人卻染疫死　9億遺產不給情婦！正宮竟成最後贏家

無照闖紅燈遭攔！菲律賓辣妹「不顧走光」摑掌再踹警

台灣靠防守成功抗疫！　美專家：下半場該「主動進攻」接種疫苗了

WHO指控：疫源調查被政治毒化！　「答案不能滿足全世界」

萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD

被通知陽性崩潰「我哪裡染疫的？」想到小孩不捨落淚...揭檢疫所生活

鹿希派「露鳥直播」Sandy只想著收錢XD　憲哥一來..她開金口跟弟弟合唱《屋頂》

柯文哲穿隔離衣進第一線畫面曝　視察北市醫院嘆：醫護辛苦了！

白髮伯買飯「口罩戴一半」狂咳嗽　只因等太久...老闆怒：不賣你啦！

許維恩加入Go Red直播羞「剛洗完澡」　郭彥均問：什麼時候辦婚禮？王家梁「現在誰敢來」

34歲男戴口罩跑步下秒踉蹌暈倒　 當場失去生命跡象！警方CPR救回

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

台語怒轟中央「阿達馬孔固力」　柯文哲：不可能有幾百張空床

孩騎腳踏車紅燈硬衝...他險撞上 好心提醒反遭嗆：那你不會停嗎

人妻挺大肚「子女面前遭性侵」！丈夫老闆闖進門　強綁全家蹂躪4天

食物憑空消失！他看監視器怕爆　長髮女人深夜「爬出櫥櫃覓食」

印度變種病毒肆虐日本！一週內「狂增3倍以上」　傳染力更強

越南「混種病毒」傳播力更強！複製速度極快　超越印度、英國變種

媽媽沒染疫　嬰兒一出生「PCR檢測陽性」！院方急啟動調查

日本緊急和AZ協商「修改合約」！　只為順利將疫苗分給台灣

富豪爽擁後宮74人卻染疫死　9億遺產不給情婦！正宮竟成最後贏家

無照闖紅燈遭攔！菲律賓辣妹「不顧走光」摑掌再踹警

台灣靠防守成功抗疫！　美專家：下半場該「主動進攻」接種疫苗了

WHO指控：疫源調查被政治毒化！　「答案不能滿足全世界」

路遇虛弱小松鼠！暖男趴地「輕撫餵水」　獲信任遭爬手臂塞奶

散步撿到青芒果！　萌柴「堅持外帶」緊咬不放：今晚加菜～

新床空無一狗！　奴才「該逼毛毛的」網全歪樓：喜獲麟兒啊

才爆盜圖、片頭曲侵權！　劉芒被抓包「封鎖特定留言」…粉失望　

不用猜了！王柏融連4場未先發　日媒曝真相「自打球受傷」

人妻挺大肚「子女面前遭性侵」！丈夫老闆闖進門　強綁全家蹂躪4天

臉書賣「居家篩檢試劑」稱WHA認證　見調查官上門改口「廣告詞」

四級警戒「在家也要戴口罩」　指揮中心規定曝光！

「一件襯衫」黃山料談30歲感情：你不再需要另一個他，才能完整自己

食物憑空消失！他看監視器怕爆　長髮女人深夜「爬出櫥櫃覓食」

新冠確診男出院！剩50公尺到家　 倒地死在鄰居家門前

國際熱門新聞

越南出現「新」變種！混合印度、英國毒株

只為將疫苗分給台灣！日緊急與AZ協商修改合約

雷達影片曝光！　9架UFO「時速257公里」包圍美軍艦

BBC女主播打AZ疫苗一周後腦出血身亡

英國批准嬌生COVID-19疫苗　接種添生力軍

金正恩相信中國來的鴿子傳播新冠病毒

她「遭5人性剝削」畫面瘋傳！　警PO性虐片截圖抓人

神仙顏值情侶照爆紅　正妹攤牌：他是我爸！

比利時駐韓大使受夫人掌摑案波及　今夏離任

富豪納74後宮卻染疫死！正妻成最後贏家

老婆不給碰15天　人夫把3孩扔河中

她被渣男狠甩　2年後知墳墓真相淚崩

墨爾本4度封城！聲明稿示警：避免像台灣一樣

內馬爾驚爆性侵Nike女員工被解約

更多熱門

相關新聞

越南「混種病毒」傳播力更強！複製極快

越南「混種病毒」傳播力更強！複製極快

越南當局29日宣布，在確診者檢體中發現全新「混種病毒」，此次的新冠變異株是英國與印度變種病毒的混合體，不僅能透過空氣傳染，而且病毒培養顯示，它複製的速度非常快，可能是助長最近這波疫情激增的原因。越南政府表示，很快就會針對此一新變種向全球發出聲明。

升四級警戒準備！侯友宜籲「在家要戴口罩」

升四級警戒準備！侯友宜籲「在家要戴口罩」

媽媽沒染疫　嬰兒一出生PCR檢測陽性

媽媽沒染疫　嬰兒一出生PCR檢測陽性

只為將疫苗分給台灣！日緊急與AZ協商修改合約

只為將疫苗分給台灣！日緊急與AZ協商修改合約

市場炸滿人潮！醫療粉專嘆「神仙難救」

市場炸滿人潮！醫療粉專嘆「神仙難救」

關鍵字：

新冠肺炎日韓要聞世界疫情COVID-19

讀者迴響

熱門新聞

首例！高雄確診男自曝足跡：病毒到我這就好

星國名醫批陳時中：難道要6月中才會醒？

再21死！今增確診「320例本土＋166例校正回歸」

獨家直擊／小薰挨詐穿萬元Nike潮鞋報案

5人家裡1餐花85萬！屋主出30萬　群聚怎麼罰大曝光

出門買菜憂病毒帶回家　醫授「4關鍵」保證安全

小薰遭詐騙！戶頭只剩378元

柯文哲大暴怒！鄉民捏冷汗：水差點噴出來

即／新北「4級兵推」規則曝：全市禁足21天

即／台中本土+33足跡曝！包括2銀行、4全聯、5市場

「天母貴族私校照辦畢典」警方到場竟沒用！

越南出現「新」變種！混合印度、英國毒株

封城？　侯友宜：新北29區實戰演練完就能升級

第一波紓困金最快6／4入帳　薪資補貼2萬、12歲以下擬每人1萬

快訊／加速籌備封城　侯友宜公布6大執行措施

更多

最夯影音

更多
萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD

萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD
被通知陽性崩潰「我哪裡染疫的？」想到小孩不捨落淚...揭檢疫所生活

被通知陽性崩潰「我哪裡染疫的？」想到小孩不捨落淚...揭檢疫所生活

鹿希派「露鳥直播」Sandy只想著收錢XD　憲哥一來..她開金口跟弟弟合唱《屋頂》

鹿希派「露鳥直播」Sandy只想著收錢XD　憲哥一來..她開金口跟弟弟合唱《屋頂》

柯文哲穿隔離衣進第一線畫面曝　視察北市醫院嘆：醫護辛苦了！

柯文哲穿隔離衣進第一線畫面曝　視察北市醫院嘆：醫護辛苦了！

白髮伯買飯「口罩戴一半」狂咳嗽　只因等太久...老闆怒：不賣你啦！

白髮伯買飯「口罩戴一半」狂咳嗽　只因等太久...老闆怒：不賣你啦！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面