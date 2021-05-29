印度變種病毒肆虐日本！一週內「狂增3倍以上」　傳染力更強

▲印度變種病毒正在日本蔓延。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本新冠疫情持續升溫，包含東京、大阪等9個都道府縣28日更是宣布延長緊急事態宣言至6月20日，與沖繩同時解禁。事實上，日本此波疫情受感染率更高的變種病毒影響，仍在持續蔓延，其中印度變種病毒株的確診數更是在一個星期內狂飆3倍以上。

根據《產經新聞》報導，英國變種病毒的傳染性是原有病毒的1.32倍，而印度變種病毒株的傳染性更是英國的1.5倍，如今日本已有越來越多確診者感染的是印度變種，而這也讓政府繃緊神經。儘管疫苗接種已在推行，但疫情仍有持續擴大的可能性。

▲日本緊急事態宣言延長至6月20日。（圖／達志影像／美聯社）

感染研究所所長脇田隆字更直言，未來日本國內的感染病例將會逐漸被印度變種病毒取代。根據世界衛生組織25日的數據，目前已在全球60多個國家驗出印度變種病毒。日本厚生勞動省也指出，東京都已出現印度變種病毒的群聚感染。

另一方面，日本28日宣布延長緊急事態前，經濟再生擔當大臣西村康稔曾在會議中表示，「新增確診數持續增高，尤其是關西地區的病床數非常緊繃。印度變種病毒仍在蔓延，我們應該保持最高警戒。目前全國重症患者在1400人前後移動，醫療體制正陷入全體嚴峻的狀況。」

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