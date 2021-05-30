全國三級已12天！台中妹嘆「快受不了」　眾人喊：為了生命可以忍

▲民眾乖乖待在家防疫，台北市區人車稀少。（圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

近期新冠肺炎升溫，確診人數已連續幾天破百，三級警戒狀態也因延至6月14日，一名台中女網友表示，目前全國三級警戒已持續12天，雙北甚至在15日就已經升三級了，每天宅在家快要悶壞，且許多店家因疫情關係也都宣布停業，她忍不住哭喊，「如果6月14日以後繼續延，可能會受不了」。

女網友在PTT版上發文，指揮中心呼籲民眾，沒事就待在家，減少不必要的外出，第一個禮拜感受還不是強烈，但每天待在家，出門都要小心翼翼，店家也都沒有營業，休閒娛樂瞬間少了很多，「我中部比雙北晚升三級，都覺得在延下去，可能會受不了，大家覺得你們還可以忍受多久阿？」

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▲網友們都表示「可以忍」。（圖／翻攝自PTT）

對此，網友們認為，為了生命願意忍，「很難熬，但一想到嚴重性，就忍得住了」、「又不是斷網斷水斷電，到底有什麼好不能忍耐啊」、「想想你的外公外婆、老爸老媽還有每個曾經疼愛過你的長輩，不忍下去病毒有可能帶走他們其中一個人，你就有繼續忍下去的動力了」。

也有不網友表示，平常生活都宅在家，沒什麼感覺，「平常都宅在家的人沒什麼差吧」、「沒差啊，我在家過得很開心」、「沒差，本來就都在家沒什麼出門了」、「覺得和之前自己生活差不多，就是要注意防疫」、「我阿宅啊，大概可以撐1年以上吧」。