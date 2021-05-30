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戴口罩運動危險！　醫師3點解析「致命關鍵」：躲過警察躲不過死神

▲戴口罩跑步命危。（圖／東森新聞）

▲高雄34歲男戴口罩跑步倒地無生命跡象，所幸被警方急救撿回一命。（圖／東森新聞，下同）

記者張靖榕／綜合報導

全國進入三級警戒之後，包括戶外抽菸、吃飯、開車等陸續有被開罰紀錄，部分民眾因為仍想出門運動但不想被罰錢，會選擇戴口罩出門運動，但醫師警告此舉可能會招致生命危險，不建議嘗試。

黃軒醫師29日在臉書粉專表示，遇到記者問及有關戴口罩跑步卻倒地無生命跡象的情況，他說並不建議戴上口罩去做跑步等較激烈的運動，而他早在去年5月及12月便已警告，戴口罩運動有致命危險。

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▲戴口罩跑步命危。（圖／東森新聞）

「戴口罩運動是心肺的嚴峻考驗，不小心，會要人命」，黃軒醫師表示，因此猝死的案例國內外都有見過，而運動猝死經常是因腦血管或心臟血管和肺部問題所致。他建議快跑、慢跑、騎車運動和靜態運動如瑜珈等，以及爬山、攀岩，都是在運動期間不宜戴口罩的類型，等到運動結束後，慢走、休息時再戴上口罩。

至於為何做這些運動不建議戴上口罩，黃軒醫師指出人們戴上一般外科口罩時都容易覺得喘，是因為口罩會增加吸吐氣的阻力，肺部負擔增加易耗損體力；N95口罩在做低活動量的運動時，氧氣濃度會降低3.2％，二氧化碳則激增8.9％，為了維持正常運作，身體新陳代謝速度會增加，進而大量消耗體力；此外便是口水、汗水和鼻水會弄濕口罩，再進一步增加呼吸阻力，而且浸濕口罩後，病菌還可能隨著水氣滲入口罩，再從口鼻部吸入，等同口罩失去防護效力。

黃軒醫師表示因此為了擔心被抓而硬戴口罩運動，有些時候即便不會引警察上門，引來的卻可能是死神，「希望兩者都不宜挑戰！」

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