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捐疫苗要中央簽約！「造成捐贈困難？」　郭台銘罕見現身FB給答案

記者趙蔡州／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘29日在臉書發布7點聲明，表示確實有意為台灣購買疫苗，貼文一出立刻引起網友熱議，隨即有網友在下方詢問，「指揮中心說，就算是捐贈，也要由中央和原廠直接簽約採購，是否會增加捐贈疫苗的難度」。對此，郭董親自回覆「會」，留言意外掀起另一波討論。

郭台銘29日晚間在臉書表示，所屬永齡基金會預計申請500萬劑BNT疫苗，「就是德國BNT生產，包裝，未來若核准進口台灣，將由德國空運直抵台灣，沒有任何代工，分裝的模糊空間」、「永齡不會考慮引進中國製疫苗。請不要將德製BNT與中國製疫苗混為一談」。

▲▼疫苗採購要中央與原廠簽約將增捐贈困難？　郭台銘：會。（圖／翻攝自臉書）

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▲郭董親自留言，解答網友問題。（圖／翻攝自臉書）

貼文一出立刻引起網友熱議，隨即有網友在下方詢問，「請問郭董，今天中央疫情流行指揮中心說，就算是捐贈，也要由中央政府去和原廠直接簽約採購，請問這樣會不會增加郭董捐贈疫苗的困難度？」

網友提問後不久，郭董親自下場予以答覆，以一個字精簡回答「會」，意外掀起另一波討論。有網友說，「無論是否成功，還是感謝你！切勿讓官僚影響你為民服務的熱忱」、「您總是不會讓台灣人失望」、「無論有無成功，都感謝您」。

▲▼前鴻海董事長郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

郭台銘29日晚間7項聲明如下：

1.永齡一定會委託合格廠商向政府提出申請，目前正依政府提出的八項要求，整理資料匯整中。不管最後的結果成功或失敗，一定向社會大眾說明原委，榮辱自負。

2.當希望能為台灣購進疫苗時，就已預期會有各種不實的訊息，不管是為了什麼目的，這些訊息多半都是部分媒體以「不具名消息來源」的方式爆料，多為不實的新聞，抗疫工作是同島一命，我相信所有人都是同一條心，為了渡過疫情難關正在努力中。

3.本人及永齡團隊是以慈善，助人助己為初衷，不涉入任何政黨或政治人物之糾葛，對政府及主管機關將以最善意，合作的態度，希望能讓民間企業的力量與政府共同協力，以政府立場為難不能做的事，由民間企業或機構來協助，以務實的態度，創造社會最大的福祉。

4.不管任何黨派或政治人物對於類似議題所稱之任何洽購，數量，均與本人及永齡無關，也奉勸各界人士，不要以此類議題做為搶聲量與政治攻防議題，盼回歸理性討論，還給社會務實的數量及做法，無故升高此議題的政治化對立，絕不是百姓之福，望念蒼生。

5. 永齡預計申請500萬劑BNT疫苗就是德國BNT生產，包裝，未來若核准進口台灣，將由德國空運直抵台灣，沒有任何代工，分裝的模糊空間，請勿再以訛傳訛，再次希望大家以蒼生為念，此計劃仍在進行中。

6. 不管是AZ，莫德納，還有BNT，或是未來台灣自己的國產疫苗，都是在和時間賽跑，在目前未能有足夠的疫苗讓台灣回歸正常生活之前，我們都不該放棄任何一個機會。

7.在台灣法令的要求下，是無法進口中國製疫苗，永齡也不會考慮引進中國製疫苗。請不要將德製BNT與中國製疫苗混為一談，並不會得到台灣社會更大的支持。

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