「我想活下去...」阿姨染疫簽下不急救　和女兒視訊1句話轉念掉淚

▲阿姨和家人的關係很緊密。（圖／王姓護理師授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

「阿姨，所以你想活下去！對嗎？（阿姨點點頭）」王姓急診護理師在臉書上發文表示，他有一個COVID陽性的病患早已簽下不急救同意書，由於對方狀況實在太差，所以他便幫忙撥電話給病患的女兒和孫女。通話結束後，病患轉換想法，用氣音說「他們想要我活著」，而護理師聽聞後不禁鼻酸，趕緊往外衝，要醫療團隊趕緊協助急救。

王姓急救護理師在臉書上發文表示，他28日交接班時看到26日就進急診的阿姨還沒轉進病房，並且使用NRM（非再吸入型氧氣面罩），「對，阿姨也是COVID陽性病患」，除了呼吸很喘，還只能坐在床上無法躺下。

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阿姨血氧已經掉到79%，完全沒有力氣支撐自己身體，因此她在看見王護理師進入病室後，便吃力詢問「護理師，可不可以把我拉高一點？」王護理師幫忙拉高後，詢問阿姨有沒有比較舒服，對方雖然點點頭，但「顯然又變得更喘。」

▲滿滿的手寫字條讓不少網友相當鼻酸。（圖／王姓護理師授權引用）

「內容大概就是我愛你，你要平安。」王護理師說，其實他走進病室時，就已經看見桌上有2張寫滿字的紙條、水果和果汁，即便只是稍微瞄過去，也能明顯感受到阿姨和家人的關係有多緊密，然而，「她現在卻已經喘到無法吃下、喝下那些愛。」

阿姨剛入院前，其實有簽下不急救的同意書，王護理師坦言，依據以往經驗，阿姨撐不了多久，因此他便詢問對方「你現在的狀況真的不是很好，我相信你自己也有感覺越來越不舒服，如果再持續這樣你真的會走喔，你有帶電話嗎?」

阿姨費力的從包包裡面拿出電話，王護理師則是幫忙按下通話鍵。電話接通後，視訊那頭的女兒焦急詢問「媽！你還好嗎？」阿姨點了點頭後潸然淚下。接著，女兒又說「媽！我們都很好喔！你要加油，我們等你出院！」視訊那頭是女兒和孫女，緊張的要阿姨好好休息，後來，王護理師便接手說明阿姨的狀況，並要女兒務必隨時接聽電話。

▲王護理師幫忙打視訊電話給阿姨的女兒。（圖／王姓護理師授權引用）

電話掛斷以後，王護理師再次提起不急救同意書的事情，阿姨這時轉換想法，努力的用氣音說「他們想要我活著，我想活下去。」王護理師再次確認，「阿姨，所以妳想活下去！對嗎？」看見阿姨點了點頭後，他立刻推開病室的房門，對護理站的醫療團隊大喊「要急救、要Endo（氣管內插管）！」而醫師在仔細詢問情況後，也趕緊帶著團隊將阿姨推進急診室進行急救。

王護理師說，類似的場面其實發生很多次，特別是疫情期間就有更多殘忍的事情不斷上演，但他看見阿姨想活下去的模樣，以及女兒說著「我不能沒有媽媽，你要快點回來」，仍然不禁鼻酸，而他也真的很希望這家人未來能夠一直平平安安。

貼文曝光後，網友也紛紛留言回應，「加油！希望阿姨好好的，平安出院」、「醫護人員跟阿姨都要加油」、「謝謝你，看到真的太難過了」、「願阿姨早日康復與家人團聚」、「謝謝您們沒有放棄她跟家人團聚的機會」、「掉眼淚，謝謝你的溫柔」。

本文經王姓護理師授權引用