LIVE／新北確診數破3千！侯友宜宣布升級警戒實戰演練報告

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記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增320例本土個案，校正回歸166例，其中，新北市新增224例最多。新北市長侯友宜將針對最新足跡、各區人數，以及近日擴大管制（四級警戒）的實戰演練檢討報告，《ETtoday新聞雲》全程直播。

疫情高峰開始至今，民進黨頻頻圍攻新北市政府任何決策，並將疫情失控、確診暴增原因歸咎於市長侯友宜「落後」，更質疑侯過去一整年都在「裝忙」。事實上，市府各機關在5月中上旬，就已針對去年訂定的封城兵棋推演內容，重新盤點更新，並視疫情變化，陸續啟動管制措施。新北市1600召開防疫會議，公布兵推內容調整與檢討報告。

指揮中心表示，今日新增之320例本土病例，為169例男性、151例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月7日至5月28日。另校正回歸個案166例中，為90例男性、76例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月6日至5月27日。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共486例，以新北市224例最多，其次為台北市168例，台中市33例，桃園市19例，基隆市14例，台東縣、宜蘭縣各5例，花蓮縣、嘉義縣各4例，苗栗縣3例，新竹縣及彰化縣各2例，雲林縣、高雄市及新竹市各1例。其中萬華活動史相關36例、茶藝館相關2例，其他已知感染源158例、關聯不明49例、疫調中241例。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增21例死亡個案（案1950、2265、2652、2862、3066、3302、3618、4391、4881、4893、4985、5552、5594、5702、5791、6283、6284、7237、7274、7435、7508），共計為男性13位、女性8位，年齡介於30多歲至90多歲，發病日介於5月11日至5月25日，確診日介於5月17日至5月29日，死亡日期介於5月23日至5月28日，詳如新聞稿附件。

指揮中心指出，新增7例境外移入個案，皆持有登機前3日內檢驗陰性報告，且在台期間並無症狀。案7557為菲律賓籍20多歲男性，5月6日來台工作， 28日自我健康管理期滿後自費採檢，於今日確診。案7676為本國籍20多歲男性，4月28日自印尼返台，5月28日因工作所需進行自費採檢，於今日確診。案7805為本國籍40多歲男性，5月15日自印度返台，入境後至檢疫所集中檢疫，28日進行期滿前採檢，於今日確診。案7811、7812、7813、7814為3名菲律賓籍20多歲男性及1名菲律賓籍30多歲男性(案7814)，4人均於5月15日自菲律賓來台工作，入境後至檢疫所集中檢疫，28日進行期滿前採檢，於今日確診 。