台南倒垃圾要戴口罩玩真的　環保局移送239件裁處

▲台南市環保局連續5天下來，勸導倒垃圾要戴口罩件數近6千件，另告發239件移送衛生局裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

小心COVID-19病毒就在身旁，台南市防疫3級警戒，倒垃圾也要戴口罩，環保局24日至28日全局大動員排班尾隨垃圾收運稽查，連續5天下來，民眾感受到政府玩真的，戴口罩外等候垃圾車時也多自動保持社交距離、少交談。累計5天勸導件數近6千件，另告發239件移送衛生局裁罰。

環保局5天下來稽查線上垃圾車收運路線計有543線、動員847人次至全台南市37區稽查倒垃圾有無戴口罩，原先設定勸導為主，26日起配合中央「外出未戴口罩者一律開罰」之政策，發現違規者即蒐證開罰。

經統計，隨著疫情緊繃以及中央政策趨嚴，民眾配合度明顯增加，從第1天勸導2千多件，到第5天只剩179件。勸導件數最多的是安南區，其次是永康區、歸仁區。此外，因政府加強管制力道，26日起告發移送衛生局裁處增多，累計5天最多的是安南區，其次歸仁區與永康區。

環保局每天近900名清潔隊員穿梭大街小巷收運垃圾及回收物，這波疫情又急又猛，第一線垃圾收運人員承受風險大。1名東區線上垃圾車收運隊員感謝地說，經稽查人員勸導，她這條線上民眾倒垃圾全都會戴口罩，民眾還互相提醒沒帶口罩會吃3000元最高1萬5千元罰單。也看到民眾沒戴口罩等垃圾車，遠遠瞄到稽查人員立馬跑回家戴口罩。其他清潔人員也說，現在收運垃圾幾乎不會看到沒戴口罩者，安全感提升許多。

環保局執行勸導與稽查任務，環保局長謝世傑、副局長陳幸芬、侯俊彥等都積極參與，到東區、安南區、新化區、新營區等宣導與稽查，一再提醒鄉親出門戴口罩、倒垃圾要戴口罩。

稽查人員表示，絕大多數民眾都了解現階段疫情嚴峻，會戴口罩倒垃圾，只有少數人抱持著「別人都戴口罩，我就不必戴」、「戴口罩太悶」，甚至認為「沒那麼幸運會中獎」等心態，所幸經勸導都能立即改善，有的鄉親還會不好意思地道歉。

239件將移送衛生局裁處的個案，都是拒絕接受勸導者。稽查人員感慨地的說，稽查是基於防疫需求，就有少數人不理性、不配合，有人破口大罵，「我沒戴口罩不行嗎？你能拿我如何」。也有的作勢要拿垃圾丟人，所幸執行任務時2人一組，鄉親也積極主持正義。面對這些不理性的行為只好蒐證移送，避免跟民眾衝突。

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