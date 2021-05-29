彰化團購主傳「口罩工廠確診」快退貨！老闆氣炸告了　警逮3人法辦

▲李女於疫情期間散播假消息稱「某口罩工廠有人確診」。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

疫情期間切勿散播假訊息！彰化縣一名李姓女子（38歲）日前於其經營的LINE團購群組內轉傳公告，訛稱社頭鄉某口罩工廠出現確診者，提醒有購買的消費者趕快退訂；該工廠林姓負責人（40歲）經朋友轉知後憤而報警，警方也立即向上游追查，將捏造訊息的陳女及黃男逮捕到案，訊後3人均依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、傳染病防治法等，函請彰檢偵辦及彰化縣衛生局裁罰。

警方調查，李女在LINE上經營團購群組，疫情期間竟於群組內發布公告，稱「有訂社頭鄉OO口罩的全部要退掉，因他們工廠出現確診者，所有生產的東西都不能用！」消息一出立即引起恐慌；而該工廠林姓負責人經好友截圖轉知後，方知自己成了假訊息的受害者，憤而向警方報案。

警方事後通知李女到案，李坦承一時失查，轉發了來自另一團購網之陳姓女版主所發布的假訊息；警方再循線找來版主陳女，陳則稱是誤信供應商黃男訊息，才會在未經查證下發布；而黃男到案後坦承散播不實訊息，深感歉意，但訊後3人仍遭警方法辦，並函請彰檢偵辦及彰化縣衛生局裁罰。

田中警分局表示，國內正值疫情嚴峻期間，政府及相關單位正全力動員執行防疫工作，近期假訊息常在網路或民間流傳，造成民眾恐慌，在此提醒大家，不要轉傳未經證實之消息，如經轉傳有觸法嫌疑，有關防疫消息，請民眾依中央流行疫情指揮中心發布之疫情消息為依據，並做好自身防疫，出門戴口罩、不群聚，配合政府各項防疫工作。

▼李女到案坦承一時失查，才會轉傳假訊息。（圖／記者唐詠絮翻攝）