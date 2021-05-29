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社會 社會焦點 保障人權

防疫公車成老鼠屎！民眾直擊「運將無罩上下車」　嘉縣府氣喊要辦

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

新冠肺炎疫情嚴峻不見趨緩，全國升級三級警戒，要求民眾外出務必佩戴口罩，違者可不必勸導直接開罰；但昨（28日）晚間卻有嘉義民眾直擊，防疫老鼠屎竟然就是專門接送隔離者的「防疫公車」司機，直指對方上下車都沒戴口罩，且勸阻後還不理會。畫面曝光後引起地方輿論譁然，嘉義縣衛生局長趙紋華也相當氣憤，表示證據皆已備齊並函送相關單位查辦。

▲▼三重客運防疫公車南下嘉義，司機沒戴口罩被投訴。（圖／民眾提供）

▲嘉義民眾直擊，自北部南下的防疫公車運將不戴口罩。（圖／民眾提供）

嘉義縣太保市有民眾向媒體投訴，28日晚間約9點半，目擊從北部南下的防疫公車停靠載祥和三路上，準備載運防疫旅館內解隔離的民眾，不料卻發現司機上下車時臉上空空、居然沒有戴口罩，且一旁就是超商，投訴民眾憂心出現防疫破口，還立刻上前提醒司機，沒想到對方卻不予理會，轉頭直接離開。

▲▼三重客運防疫公車南下嘉義，司機沒戴口罩被投訴。（圖／民眾提供）

▲▼三重客運防疫公車南下嘉義，司機沒戴口罩被投訴。（圖／民眾提供）

▲昨夜有3台防疫公車停在祥和三路，準備運送解隔離民眾回北部。（圖／民眾提供）

一旁超商店員受訪時表示，昨夜約有2、3台從新北三重南下的公車停在超商門口，當時車門沒有關，但因結帳很忙，沒空注意司機有沒有在車上、也不確定是否有進店，但如今傳出防疫公車司機沒戴罩，多少會感到害怕。

鄰近店家的店員也說，昨夜晚班的同事確實有目擊客運停在超商前，車上有人走下來，沒有戴口罩，「民眾有口頭去勸阻，但對方沒聽，繼續做他的事，也沒把口罩戴上；（公車）是從北部下來的，聽說是要載解隔離民眾回北部，可是如果身上有病原又傳染給別人怎麼辦，現在外出都要戴口罩吧！」

對此，嘉義縣衛生局長趙紋華也感到相當氣憤，表示相關證據皆已函送新北市政府查辦，呼籲地方政府若有派遣單位到其他縣市，應該要約束工作同仁彼此尊重，如今同島一命，大家要互相照顧，疫情非常嚴峻，一定要遵守規定、外出戴口罩，並勤洗手、做好環境消毒，才能保護大家。

▼嘉義縣衛生局長趙紋華。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼三重客運防疫公車南下嘉義，司機沒戴口罩被投訴。（圖／民眾提供）

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