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重聽伯不會實名制　遭男辱罵「給我鞠躬！」…網看完影片拳頭硬了

▲▼阿伯不會實名制遭狂罵，拍攝男反遭網圍剿。（圖／翻攝自東森新聞）

▲阿伯不會實名制遭狂罵，拍攝男反遭網圍剿。（圖／翻攝自東森新聞，下同）

記者董美琪／綜合報導

花蓮一名傅姓男子因為一位阿伯進超商不填寫實名制，當場大聲怒罵，甚至還要求他跟超商店員鞠躬道歉，不斷大吼「不道歉就要報警」，過程中不斷辱罵「原住民就無法無天嗎？」。影片在網路瘋傳後，傅姓男子反而被網友們圍剿罵爆「根本是假正義」，老翁兒子更難過，連影片都看不完，心痛地說實在沒有必要這樣罵人。

影片中，一位傅姓男子在花蓮市中山路上的超商，看見阿北因為沒登記實名制，準備要離開，忍不住情緒崩潰大暴走，「他在跟妳亂什麼，又是原住民嘛，怎麼這樣勒」、「你為什麼兇人家？你為什麼罵人家？我現在可以檢舉你，什麼叫沒事？我要報警抓你，你沒有跟人家道歉！我會報警抓你。」

▲▼阿伯不會實名制遭狂罵，拍攝男反遭網圍剿。（圖／翻攝自東森新聞）

阿伯後來趕緊道歉，但傅姓男子仍然怒氣難消，還用歧視字眼辱罵，「對不起是這樣對不起的嗎？鞠躬90度！！你不鞠躬，我現在報警！」、「你鼻子露出來！不戴口罩！不實名登記！還罵店員！我要報警抓你！亂七八糟的！原住民最大啊！無法無天……。」

影片在網路瘋傳，PO影片的傅姓男子反遭圍剿，被網友痛批假正義，「阿伯他重聽、又不懂實名制，你是偽正義嗎」、「那位拍攝者在網路真的被罵到腫臉...自以為是的人，難怪被圍剿」、「人家都道歉了，只是有點不識字而已」、「是在大聲什麼？」、「什麼叫原住民被寵壞？」、「請你90度鞠躬跟大哥道歉」。

▲▼阿伯不會實名制遭狂罵，拍攝男反遭網圍剿。（圖／翻攝自東森新聞）

根據《東森新聞》報導，當事人兒子很捨不得，連影片都沒辦法看完，難過地說「爸爸有重聽，所以會比較大聲回應，實在沒有必要把父親罵成這樣……我的心太痛了」，不排除要提告，超商也表示顧客間發生糾紛，期盼大家理性一點。

花蓮分局長郝心誠表示，如果民眾遇到相關事件，或防疫上的衝突，都可以打電話報警，由警察機關處理，切勿用言語霸凌與施行正義等違法行為。

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