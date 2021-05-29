台中鞋廠女兒1傳9！保大女警兒確診「擴散到警界」…4警快篩呈陽性

▲台中潭子工廠家庭群聚感染。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲、戴若涵／台中報導

全台疫情拉警報！台中28日單日新增24例創下新高，其中一名任職於潭子立陽鞋業的33歲女作業員更是1傳9爆發家庭群聚感染，總計10人染疫。台中市警察局保安大隊一名女警驚傳確診，她的兒子是鞋廠大女兒的男友(確診)，目前大雅分局4名員警快篩呈現陽性，後PCR轉陰，採檢結果將由台中市衛生局於下午疫情記者會說明。

案6541是潭子區一名33歲工廠女包裝員，她在家族經營的潭子立陽鞋業上班，其在4月30日至5月1日曾至板橋旅遊，5月24日出現發燒症狀到慈濟醫院採檢，26日採檢確診；共匡列18人，親友12人，同事6人。

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28日採檢結果出爐，包括案6541的爸媽、姊姊、姊姊男友，以及二伯母、奶奶、大伯、大伯母以及堂弟等全都確診，但都皆尚未列案號。台中市長盧秀燕指出，案6541所屬鞋業工廠為自家家族企業，因家人住在一起，故感染者均為家庭成員，傳播鏈明確。

有消息傳出，台中市警察局保安大隊一名年約50歲女警也確診，據悉，其兒子就是案6541姊姊的男友，而鞋廠老闆則是警友站顧問。大雅分局4名員警快篩呈現陽性，據了解PCR採檢結果均呈現陰性，仍有待台中市衛生局統一於下午疫情記者會中進一步說明。