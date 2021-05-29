獨家直擊／小薰挨詐穿萬元Nike潮鞋報案　無奈嘆：不敢跟碩哥講

記者陳雕文／新北報導

新冠肺炎疫情嚴峻，藝人小薰（黃瀞怡）放下滿檔的工作在家防疫，結果於28晚間7點多接到詐騙集團的電話，她一時不察，按照集團說的程序把錢匯出去，當發現被騙已來不及，無奈的她於晚間10點左右到派出所求助，《ETtoday新聞雲》記者獨家直擊報案全程。

▲記者無意間發現報案人的腳上穿著要價上萬元的Nike潮鞋，一問她得知是藝人小薰。（圖／記者陳雕文攝）

現年32歲，曾是「黑澀會美眉」的小薰，素顏並戴眼鏡、帽子及口罩走進派出所說，「我被詐騙了…」員警立即請她到室外偵訊棚，等待製作筆錄。記者觀察，儘管她全身包緊緊，但腳上穿著一雙被炒到1萬4千元以上的Nike潮流鞋「Sacai Vaporwaffle」，猜測不是普通人，一問得知她是藝人小薰。

筆錄結束後，小薰準備開車，熱心員警提醒，「要不要再打電話到銀行客服問問，看能否終止支付」她在車內開始打電話，經過多方轉接後，客服人員終於接起，但對完資料後仍告知「錢出去就回不來了」的壞消息，小薰只能無奈接受，掛電話後跟員警說，「大家辛苦了，謝謝」揮手後開車離去。

▲小薰撥話到銀行客服，卻得到「錢拿不回來」的壞消息，只能無奈離去。（圖／記者陳雕文攝）

小薰開直播透露，前陣子有買了大概6、7瓶的沐浴乳和洗髮精，28日晚間7點半接到詐騙集團的電話，對方說當初購買的網址被員工設定錯誤，她的戶頭整個變成「經銷商」且「每個月固定扣錢」。

小薰疑惑，「我是使用貨到付款耶」應該不會有這樣的問題，但一聽到對方說「每個月都會扣款」的言語，她驚慌頻問該怎麼辦，對方才說過陣子某銀行會再打過去給她。

沒想到過了3分鐘後，小薰真的接到來電名稱是該銀行的電話，對完資料後被要求匯款，她還照對方要先關機一個小時的要求，開機以後才發現錢沒有回來，而如今戶頭只剩下378元，她對鏡頭說「疫情期間…在家都能被騙，有誰比我慘？」還有粉絲留言問說，「有沒有跟碩哥（鄭人碩）說？」她秒回，「不敢跟碩哥講」。

▼小薰深夜開直播說明自己被詐騙的經歷，並邀請粉絲陪她喝一杯。（圖／翻攝自小薰IG）