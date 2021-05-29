妻脫口罩坐機車吃東西！警攔查夫急喊：別再吃了　老公下場更慘　



▲婦人坐在機車上吃東西被稽查，害通緝丈夫一起被抓。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

進入全國三級警戒，新竹縣警局為防特定行業停業後轉至旅館群聚而造成防疫破口，主動積極稽查轄區內汽車旅館及旅社，27日竹北分局在進行旅館稽查時，意外查獲一名竊盜通緝，全案將移送高雄地檢署偵辦。

竹北分局表示，值勤員警於27日9時許前往轄內旅社稽查群聚情事，並向業者宣導落實防疫，結果在投宿旅客名單中，發現一名行蹤有異、投宿多日的旅客，員警警覺進一步追查，才發現該名男子竟是竊盜通緝犯，在通緝期間躲到旅館逃避警方緝捕，之後通緝男也被移送至高雄地檢署偵辦。

除針對旅社稽查防止群聚外，員警亦加強勸導外出民眾配戴口罩，六家派出所員警巡邏發現仍有民眾不遵守防疫規定，邊騎車邊吃東西，函報衛生局，依傳染病防治法開罰，更意外讓同騎的通緝犯曝光。

▲▼婦人被攔下後依然繼續吃東西，後來連丈夫都看不下去要她「你別再吃了」。





六家派出所員警在巡邏時發現一名坐在機車後座的婦人脫下口罩飲食，員警將騎士攔下，填寫稽查紀錄表，沒想到婦人不為所動，依然繼續飲食，連騎士丈夫都看不下去要求「你別再吃了」，在稽查過程，員警意外發現騎士丈夫竟是竊盜通緝犯，隨後移送苗栗地檢署偵辦，並函請縣府衛生局依傳染病防治法開罰。

竹北分局呼籲，警方將嚴格稽查與宣導轄內高風險聚集場所，確保旅館業者均落實相關防疫規定，請民眾及業者落實防疫措施，防範疫情擴散，杜絕一切可能防疫破口。

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